Umrl je igralec serije, ki je bila izjemno priljubljena tudi pri nas

Po poročanju portala people.com je v 81. letu starosti umrl znani ameriški igralec Martin Mull, ki je v svoji karieri odigral več zelo vidnih vlog. Od preminulega igralca se je na Instagramu s čustvenimi besedami poslovila tudi njegova hčerka.

»Z zlomljenim srcem sporočam, da je moj oče umrl doma 27. junija po pogumnem boju z dolgotrajno boleznijo. Bil je znan po tem, da je blestel v vseh ustvarjalnih disciplinah, ki si jih je mogoče zamisliti, in tudi po tem, da je delal reklame Red Roof Inna. Ta šala bi se mu zdela smešna. Nikoli ni bilo, da ne bi bil smešen. Mojega očeta bodo močno pogrešali njegova žena in hčerka, njegovi prijatelji in sodelavci, kolegi umetniki, komiki in glasbeniki ter – znak resnično izjemne osebe – mnogi, mnogi psi. Izjemno sem ga imela rada,« je zapisala na Instagramu.

Mulla se verjetno marsikdo spomni po vlogi, ki jo je imel v legendarni seriji Roseanne. Kot razkriva imdb.com, je v njej odigral natanko 46 epizod. V seriji je igral v letih od 1991 do 1997, sicer pa je ta trajala med letoma 1988 in 2018.

Vidna vloga mu je pripadla v seriji Sabrina the Teenage Witch. Videli pa smo ga lahko v priljubljenem filmu Clue iz leta 1985. Po poročanju portala people.com je deloval tudi na glasbenem področju kot pisec pesmi.