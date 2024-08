Igralka, ki jo imajo za seks simbol, z novimi slikami pustila oboževalce odprtih ust (FOTO)

Ameriška igralka Sydney Sweeney v zadnjih letih močno opozarja nase. Deloma s svojimi vlogami v filmih in televizijskih serijah, deloma s svojo lepoto. Zaradi njene privlačnosti jo imajo številni za seks simbol. Talentirana igralka svoje sledilce na Instagramu redno razveseljuje z lepimi fotografijami, te dni pa jih je še posebej. Objavila je slike z ladje, na katerih je pokazala svojo fit postavo, in povzročila pravo navdušenje.

Nekdo je v njeni objavi zapisal: »Človek, ljubim življenje. Življenje je lepo.« Ena druga uporabnica je slike pokomentirala z besedami: »Gledam tvojo osebnost!.« Tretji pa je zapisal: »Kako je lahko kdo gej.« To so samo nekateri komentarji, ki kažejo na to, kako navdušeni so njeni sledilci nad objavo.

V času pisanja tega članka je njena objava dobila že več kot 4,3 milijona všečkov, poleg tega pa tudi preko 30 tisoč komentarjev.

Sweeny je, čeprav ima šele 26 let, igrala že v številnih filmih in televizijskih serijah. Med drugim je skupaj z Zendayo zaigrala v zelo uspešni seriji Euphoria, pa tudi v seriji Everything Sucks!, ki je bila med gledalci zelo dobro sprejeta. Zdi se, da je pred njo še zelo lepa igralska kariera in da bomo o njej še veliko slišali.