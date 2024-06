Igralec ni bil vodja kulta

Vodja kulta, ki je osnoval novo religijo. Tako je pred desetletjem bombastično zasijalo z naslovnice revije Vice, v osrčju zgodbe pa je bil Andrew Keegan, nekdaj precej zaželeni mlad hollywoodski igralec, ki se ga spomnimo iz romantične komedije 10 razlogov, zakaj te sovražim, v kateri se je prelevil v bogatega, vase zagledanega srednješolca Joeyja Donerja.

Kot je pred kamero zbiral dekleta, tako naj bi v resničnosti pod streho opustelega budističnega templja mamil ljudi, ki so potrebovali oporo, občutek pripadnosti, morda nekoga, ki jim pokaže pot. In ta nekdo je bil Keegan. No, tako se je vsaj bralo, v resnici pa je skupina podobno mislečih ljudi zgolj izkoristila prazen prostor zapuščenega templja za druženje. Tako je zdaj, z 10-letno zamudo, razjasnil zvezdnik, ki ga etiketa, da je bil vodja kulta, celo zabava.

Bili so le skupina prijateljev in podobno mislečih ljudi. FOTO: Osebni Arhiv

»Včasih so temu, kar smo počeli, rekli kult, danes pa je to že nekaj povsem normalnega in dobrega. Dobro je, če človek meditira, si vzame čas zase in počne stvari, ki so zanj dobre in zdrave. Dobro je, če svojega življenja ne omeji le na delo in sprehod do bližnjega bara,« je povedal.

V nasprotju z govoricami

Ko se je kot mladenič preselil v losangeleško sosesko Venice Beach, se je dobro znašel v skupnosti, močno prežeti z duhovnostjo. »Tam je živela zanimiva skupina ljudi, ki so spominjali na hipije. Z njimi sem se ujel in povezal,« je igralec zajadral v začetke tega, kar je bilo po oceni medijev začetek kulta, še zlasti potem, ko je začel uporabljati zapuščeni tempelj. »Le sameval je tam, prazen. Če gledam danes nazaj, je bila to precej zmešana ideja. V to sem vložil več desettisočakov. A uspelo nam je, prostor smo odprli, tam preživeli tri leta in v tem času oblikovali skupino resnično čudovitih prijateljev.«

Leta 2014 je Vice objavil članek, ki je njihovo skupino Full Circle (Polni krog) predstavil kot duhovno gibanje, novinar je pisal o najožjem krogu razsvetljenih članov in o vodji Keeganu. Čeprav so mu člani skupine pojasnili, da ne gre za kult. »Tedaj morda še nisem znal dovolj dobro z mediji. Tako so pač ustvarili to zanimivo, nadvse barvito zgodbo, čeprav smo se v resnici le dobivali ob nedeljah in se družili.«

Zapuščeni tempelj je postal center za druženje. FOTO: Osebni Arhiv

V nasprotju z govoricami člani Polnega kroga niso sledili nikakršni doktrini, »v resnici je nastal le resnično kul skupnostni center, kjer se je nekaj let zbirala in družila skupina ljudi Venice Beacha«. Zvezdnik je dodal, da so v treh letih priredili 1000 dogodkov in druženj, ki so marsikomu pomagali. Deloma tudi zaradi članka. »Marsikdo je prišel, potem ko je v medijih prebral vse te neumnosti in nesmisle, a je nato tu odkril nekaj, kar mu je ustrezalo. V resnici smo orali ledino. Tlakovali smo pot prostorom za meditacijo, zdravljenje z zvokom, skratka, vsem t. i. dejavnostim kulta, ki pa so v današnjem svetu normalne in dobre,« je pojasnil.