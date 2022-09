Igralcu rojstvo na valentinovo ni prineslo sreče v ljubezni

Turški igralec Ibrahim Celikkol, ki ga trenutno spremljamo v zelo priljubljeni nadaljevanki Vedno tvoja, velja za zelo zaželenega moškega.

Po fotografijah, ki sta jih Ibrahim in igralka Birce Akalay objavljala, je bilo sklepati, da sta par. FOTO: Ezio

Ker se je po ločitvi veliko družil zdomnevno le prijateljico, so ju javnost in mediji povezali v zaljubljen par. Igralca, ki sta imela skupni glavni vlogi v nadaljevanki Lepotica in zver, pa vse to zanikata. To potrjujejo tudi informacije turških medijev, saj naj bi bil Ibrahim ponovno zaljubljen. Gre za lepotico, televizijsko voditeljico in avtorico mnogih kuharskih knjig. Trenutno se novi par še skriva pred javnostjo.

Priljubljeni igralec s sinom Alijem. FOTO: Instagram

Ibrahim Celikkol, rojen 14. februarja 1982, je nekdanji reprezentančni košarkar. Preden je postal igralec, je delal tudi kot maneken. Družina po materini strani izvira iz Grčije, oče pa je arabskega porekla. V njegovi karieri so zapisani trije filmi in številne serije.

Četudi je bil rojen na valentinovo, mu to ni ravno prineslo sreče v ljubezni. Leta 2017 se je namreč poročil z Mihre Mutlu, maja letos pa sta se uradno ločila. V zakonu se jima je rodil sinček Ali. Ibrahim je odraščal ob sestri, z zaslužki od serij pa je sestri in mami kupil hišo. Ko so Turčijo avgusta lani zajeli ogromni požari, je z gasilci sodeloval pri gašenju gozdov.