Hrvaški zvezdnik v solzah: »Zaradi alkohola sem izgubil Branko, prijatelje in ponos«

Eden najbolj priljubljenih hrvaških pevcev, Mladen Grdović je odkrito spregovoril o težavah z alkoholom. Pravi, da je zaradi bevande izgubil vse. Ženo Branko, prijatelj in ponos. A v solzah je za IN Magazin dejal, da se bo boril in poskušal svoje življenje spraviti nazaj v normalne tirnice.



»Vse sem izgubil in naj bo to moje sporočilo vsem, da moraš biti dober. Vsi so bili pošteni do mene, a sam sem se obnašal grdo. Ni vse v bevandi, kajne?«, se sprašuje pevec.



Na vprašanje, kaj o njegovih nenehnih težavah z alkoholom pravi žena Branka, pa Mladen jasno pove, da je reva trpela, prav tako ostala družina. »Vsem sporočam, naj se izognejo alkoholu«.



Pravi, da mu je zelo hudo, ker je izgubil veliko prijateljev in da mu je vseeno za denar. »Izgubil sem ponos, izgubil sem vse tisto, kar sta mi dala oče in mama,« je priznal Mladen Grdović.







A vseeno je hrvaškim novinarjem obljubil, da bo naredil vse, da se ozdravi alkoholizma in poskušal življenje znova spraviti v red.



