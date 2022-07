Hrvaška skupina, priljubljena med Slovenci, ne sme več nastopati (VIDEO)

Hrvaška glasbenika Jasenko Houra in Mladen Bodalec do konca sodnega postopka ne smeta več nastopati pod imenom Prljavo kazalište. Sodišče v Zagrebu je odločilo začasno prepovedati uporabo imena Prljavo kazalište in sorodnih imen Jasenku Houri in zasedbi pri javnem nastopanju, je poročal Index.hr.

Tihomir Fileš, bivši član skupine je namreč lastnik imena legendarnega hrvaškega benda in je zahteval zakonsko prepoved uporabe imena Prljavo kazalište.

»Gospod Fileš se je moral tako odzvati glede na to, da gospoda Houra in Bodalec nikakor nista želela spoštovati pravic, ki jih ima, ampak ravno nasprotno, kot sta večkrat navedla v medijih. Tudi organizatorji prireditev, ki so bili opozorjeni, da je ime benda zaščiteno, se niso odzivali in je bila to žal edina možna pot v tem trenutku,« je ob tem povedala odvetnica Fileša.

Ta je z sodno odločitvijo zadovoljen, a hkrati ga žalosti dejstvo, da je sploh moral poseči po takem pravnem sredstvu in da je svoje pravice prisiljen uveljavljati prek sodišča, čeprav je že pred dvema mesecema pozival k dogovoru o odprtih vprašanjih v zvezi s tem.

Če Jasenko Houra in Mladen Bodalec odločitve sodišča ne bosta upoštevala, ju čaka visoka denarna kazen.