Hollywoodski zvezdnik dekleta silil v orgije

Igralec James Franco se je zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju skoraj znašel na sodišču. Tožbo zoper njega sta vložili nekdanji študentki, ki sta nekoč obiskovali akademijo za igro in film, ki jo je ustanovil in na njej tudi poučeval, in sicer nadaljevalni seminar o prizorih seksa. Kot je bilo zapisano v obtožnici, je Američan, ki bo aprila dopolnil 43 let, med urami študentke silil k uprizarjanju »zelo nazornih in ponižujočih prizorov, bolj podobnih orgijam kot čemu drugemu, ki v hollywoodskih filmih pod nobenim pogojem ne bi bili sprejeti«. Francu so še očitali, da je akademijo uporabljal za lastni užitek, v njej pa študentke zgolj izkoriščal pod pretvezo, da gre za izobraževalni proces. Tistim, ki so bile pripravljene sodelovati v njegovih sprevrženih igricah, naj bi Franco, ki je bil leta 2010 nominiran za oskarja za glavno moško vlogo v filmu 127 ur, obljubljal, da bodo dobile vloge v njegovih filmih.



Šolo so medtem že zaprli, Francu pa, kot kaže, tudi ne bo treba stopiti pred sodnika, saj je s tožnicama po več mesecev trajajočih pogovorih dosegel zunajsodno poravnavo. Koliko denarja sta Sarah Tither-Kaplan in Toni Gaal dobili, ni znano, sta se pa obe strinjali, da obtožbe umakneta. Prva je na družabnem omrežju zapisala le: »Vem, da je moje ime spet v medijih, a prosim, ne označujte me v člankih. Zaradi let zlorab imam posttravmatsko stresno motnjo in sem sredi neverjetno bolečega žalovanja ob izgubi mame. Zaradi vsega tega je moja kariera trpela že dovolj in povsem sem izmučena. Prosim, pustite me pri miru.«

