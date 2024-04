Hollywoodska legenda neprepoznavna: izgubil skoraj 100 kg!

Igralec John Goodman je od devetdesetih let prejšnjega stoletja igral v nekaterih največjih hollywoodskih filmih, vendar ga oboževalci morda ne bodo prepoznali po dramatični preobrazbi - izgubil je kar 90 kilogramov telesne teže.

71-letni zvezdnik je najbolj znan po vlogah v seriji Roseanne, filmih The Flinestones, The Borrowers, The Conners in po tem, da je posodil glas v Disneyjevem filmu Monsters Inc.

V celoti je prenovil svoj življenjski slog. FOTO: Media Punch/instarimages.com Media

V začetku tega tedna so ga oboževalci opazili v New Yorku z ženo Anno Beth, ko sta prispela na letališče JFK. John je podpisoval avtograme oblečen v kavbojke in kaki jopico, s katero je prekril modro majico z dolgimi rokavi. Svoj videz je dopolnil s parom bež mokasinov. Njegova žena Anna je za seboj peljala rožnat kovček.

Kako mu je uspelo?

John se je leta 2007 zaobljubil, da bo popolnoma spremenil svoje življenje in začel zdravo živeti. Videti je, da se svojega načrta vsekakor drži. Pred izgubo je tehtal 177 kg, kar je postalo pomemben faktor v njegovi igralski karieri, saj je nastopil v številnih vlogah, ki so zahtevale močnejšo postavo.

Znan je bil po svoji močnejši postavi. FOTO: Alphax/x17online.com

Leta 2007 se je odpovedal alkoholu z namenom hujšanja. Pomagal mu je tudi osebni trener Mackie Shilstone, saj je zvezdniku predstavil »sredozemski način prehranjevanja«, osnovan na uživanju rib, oreščkov, oljčnega olja, zelenjave in sadja. Poleg tega John telovadi kar šest dni na teden in poskrbi, da vsak dan naredi od 10 do 12 tisoč korakov.