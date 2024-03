Znani igralec jemal zdravilo ozempic: »Bruhal sem po petkrat na dan«

Stephen Fry, zvezdnik britanske serije Črni gad in televizijski voditelj, je priznal, da je »zgodaj preizkusil« zdravilo za hujšanje. Po njem je posegel v obupu, želel je, da bi se mu prenehali kopičiti kilogrami.

Zdaj opozarja na nevarnosti jemanja ozempica, saj naj bi zaradi uporabe kar petkrat na dan bruhal. Zdravilo je bilo v ZDA in Kanadi sicer na voljo že leta 2018, namenjeno pa je zdravljenju sladkorne bolezni. Fry ni edini, ki je preizkusil njegove učinke. Ozempic sta uporabili tudi Sharon Osbourne in komičarka Amy Schumer, injekcije naj bi se prejemalo več deset zvezdnikov, namesto da bi telovadili in spremenili prehrano.

Povzroča celo tumorje

Zdravilo je bilo ustvarjeno za zdravljenje sladkorne bolezni, vendar se aktivna sestavina, imenovana semaglutid, uporablja tudi v boju proti debelosti. 66-letni Fry je bil sprva presenečen, da je ozempic ustavil njegovo močno željo po hrani in alkoholu, vendar je injekcije kmalu moral opustiti zaradi slabega počutja.

Igralec Zahodnega krila Rob Lowe je do uporabe tovrstnih pripomočkov skeptičen. FOTO: Profimedia

Rekel je: »Ozempic sem poskusil že pred leti. Slučajno sem bil v Ameriki in sem bral o tem. Zato sem o zdravilu vprašal svojega ameriškega zdravnika, ta pa mi ga je brez težave priskrbel. Že prvi teden uporabe sem razmišljal: 'To je osupljivo. Ne samo, da nočem jesti, nočem nobenega alkohola. To je sijajno.’ Potem se je začela slabost in postajal sem vedno bolj bolan. Dobesedno sem bruhal štirikrat, petkrat na dan.«

Stranski učinki lahko vključujejo slabost, drisko, bolečine v trebuhu in bruhanje, pri nekaterih pa se je razvil celo tumor ščitnice.

Britansko zdravstvo svetuje, da ozempic uporabite samo, če vam ga je predpisal strokovnjak. Njihova spletna stran navaja: »Zdravnik vam lahko priporoči, da vzamete eno od teh zdravil, če spremembe prehrane in vadbe same po sebi ne delujejo.«

»Pazite, kaj si želite«

71-letna Sharon Osbourne je neodločna glede uporabe. Enkrat je dejala, da ji ni žal, da ga je uporabila, drugič pa je razkrila, da je presuha in se ne more več zrediti: »Pazite, kaj si želite,« je rekla.

Amy Schumer se s težo bori že leta. FOTO: Danny Moloshok Reuters

Njena hči Kelly zagovarja ozempic: »Obstaja milijon načinov, kako shujšati, zakaj ne bi tega naredili z nečim, kar ni tako dolgočasno kot vadba?« Dejala je, da je zdravilo trenutno zelo drago, vendar je prepričana, da se bo sčasoma pocenilo. Zvezdnica se sicer že leta bori s čezmerno težo.

Hollywoodski igralec Rob Lowe je izrazil zaskrbljenost, potem ko je veliko zvezdnikov za hitro hujšanje poseglo po tem zdravilu: »Vidim ljudi, ki jemljejo vsa nova zdravila za hujšanje, in to ni slabo, resnično je spremenilo njihova življenja. Toda vedno me skrbi, kakšni so dolgoročni učinki.«

Hugh Laurie in Stephen Fry v seriji »A Bit of Fry and Laurie«, ki je bila na sporedu od leta 1987 do 1995. FOTO: Facebook

Ko je bil Stephen Fry najtežji, aprila 2019, je tehtal več kot 131 kilogramov. Razkril je, da se je njegova obsedenost s hrano začela, ko je kot otrok odraščal v vasi Booton v Norfolku, saj sta imela njegova mama Marianne in oče Alan kuharico, ki ga je nenehno hranila s pitami in sladicami.

Odnos do hrane se tako začne že v otroštvu, gradimo pa ga celo življenje.