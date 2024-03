Pet dietnih mitov, zaradi katerih se boste zredili, namesto da bi shujšali

Poletovci smo proti vsakršnji dieti oziroma hujšanju, za katere ne odgovarja vaš zdravnik. Vseeno se po spletu, kot požar širijo neresnične diete, najkrajše poti do idealne teže. Razkrivamo pet mitov, ki jih morate opustiti, če nameravate shujšati.

Mit 1: Ne jejte banan

Banane vsebujejo več ogljikovih hidratov kot nekatero drugo sadje in zelenjava, vendar to ne pomeni, da se bomo zaradi tega zredili. Običajna banana vsebuje 23 gramov ogljikovih hidratov, manjše jabolko pa 21 gramov.

Če poskušate shujšati, morate paziti na skupni vnos ogljikovih hidratov in sladkorja na dan, namesto da se prikrajšate za celo vrsto živil. Držite se tega nasveta in ne pretiravajte s korenčkom v solati ali bananami v ovsenih kosmičih. Prav tako se ne obremenjujte z naravno prisotnimi sladkorji v živilih, saj niso enaki kot dodani sladkorji v piškotih, sladoledu in drugi hrani.

Mit 2: Izogibajte se glutenu

Ljudje s celiakijo, ki so občutljivi na gluten, se mu pač morajo izogibati. Izogibanje glutenu pa lahko povzroči tudi povečanje telesne mase, saj so izdelki brez glutena na splošno polni sladkorja in drugih umetnih sestavin.

Poleg tega, če vaša prehrana temelji na zelenjavi, sadju, zdravih virih beljakovin iz mesa in rib, ne boste zaužili znatne količine glutena. Torej, razen če nimate zdravstvenega razloga za izogibanje glutenu, bi moral biti to sprejemljiv način prehranjevanja za večino ljudi.

Težava z glutenom je, da ga večina ljudi zaužije s testeninami, belim kruhom in drugih nezdravih virov. Če pa to vrsto glutena po kosilu zamenjate z rezinami brezglutenskega kruha in brezglutenskima piškotoma, ste spet na istem, saj so brezglutenske sladkarije še vedno sladkarije. Za hujšanje je dobro izločiti gluten, ki se nahaja v kruhu, piškotih, tortah, vendar jih ne nadomestite z njihovo brezglutensko različico.

Mit 3: Izogibajte se rumenjakom, uživajte beljake

Čeprav je še konec 20. stoletja veljalo, da lahko uživanje več kot dveh jajc na teden zviša holesterol, novejše raziskave razkrivajo, da to vendarle ni res. Znanstveniki z Univerze v Granadi so ugotovili, da uživanje do sedmih jajc na teden ne poveča tveganja za bolezni srca in ožilja.

Čeprav so jajca bogata s holesterolom, na rast holesterola pomembno vplivajo nasičene maščobe in transmaščobne kisline, ki jih je največ v rdečem mesu, industrijskih slaščicah, prigrizkih in pekovskih izdelkih.

Jajca so razmeroma poceni živilo, bogato z visokokakovostnimi beljakovinami, minerali, folno kislino in vitamini skupine B, s samo 70 kalorijami na kos pa imajo večji delež nenasičenih maščobnih kislin kot nasičenih maščob. Raziskave so tudi pokazale, da lahko zaužitje enega jajca na dan prepreči možgansko kap.

Mit 4: Vse kalorije so enake

Izraz »prazne kalorije« se uporablja za živila, ki imajo malo ali nič hranilne vrednosti. Na primer, 2 dl sveže iztisnjenega pomarančnega soka vsebuje 112 kalorij, vsebuje pa tudi kalij in zagotavlja 100 odstotkov dnevnega odmerka vitamina C, medtem ko enaka količina gazirane pijače z okusom pomaranče vsebuje 120 kalorij in nič hranilnih snovi. Gazirani sok ima prazne kalorije, naravni pomarančni sok pa ne.

Na splošno velja, da bolj, kot je hrana predelana, manj hranilnih snovi vsebuje: vitaminov, mineralov, vlaknin, snovi, potrebnih za boj proti raku, tako imenovana fitokemikalija, a vsebujejo več maščob, sladkorja in praznih kalorij. Kalorije iz okusno pripravljenega fižola (s suhimi rebrci) in kalorije iz pokovke ne bodo dale niti približno enakega občutka sitosti.

Ne smemo pozabiti, da pri vsem skupaj igra vlogo tudi glikemični indeks, torej stimulacija trebušne slinavke za izločanje inzulina. Več kot je vlaknin, manj inzulina, a več, kot je sladkorja v hrani, več inzulina potrebujemo in seveda, več kot je inzulina, globlji je občutek lakote.

Mit 5: Izberite živila z manj maščobami

Izogibajte se izdelkom z nizko vsebnostjo maščob. Zato pri nakupovanju izberite »normalno« različico izdelkov, ki vsebujejo maščobe, dobro pa bi bilo, da na vašem standardnem jedilniku najdejo mesto tudi zdrave maščobe, ki jih najdemo v avokadu, oreščkih in raznih semenih, saj vas zdrave maščobe dlje časa ohranjajo site, tako se boste izognili pretiranemu vnosu kalorij.

Teorija, da se zaradi maščobe zredimo, je zastarela in ovržena, saj so znanstveniki odkrili, da prehrana z nizko vsebnostjo maščob in visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov vodi do povečanja telesne teže.

Nutricionisti priporočajo dnevni vnos približno 30 odstotkov maščob iz zdravih virov. Izdelki z nizko vsebnostjo maščob običajno vsebujejo več dodanega sladkorja, ker skušajo »prikriti« pomanjkanje maščobe, vendar takšna živila ne zadostijo telesnim potrebam in hitro povzročijo občutek lakote, kar povzroči večji vnos kalorij in povečanje telesne mase.