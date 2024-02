Velika sprememba hčerke Bena Afflecka in Jennifer Garner

Hči nekdanjega zvezdniškega para v postavi Ben Affleck in Jennifer Garner 15-letna Seraphina je presenetila z novim videzom: povsem na kratko si je namreč postrigla lase in jih nato pobarvala še v rožnato, piše Page Six.

Pred tem je v javnosti že dejala, da sebe označuje kot nebinarno osebo.

Seraphina sicer ne mara pozornosti medijev, je pa z novo podobo vendarle pritegnila fotografe, ki so jo ujeli, kako z mamo čaka na avtobus. Igralka je potem, ko se je hči vkrcala, sama nadaljevala svojo pot.

Najstnica z novo pričesko nekoliko spominja na nekdanji imidž še ene hčerke slavnih staršev: Shiloh Jolie Pitt. Tudi ta je nekaj časa nosila povsem kratke lase, kar so nekateri videli kot odgovor na ločitveno vojno njenih staršev, Brada Pitta in Angeline Jolie.

Razlog za Seraphinino potezo je najbrž drugje, saj sta Ben in Jennifer kljub ločitvi ostala v dobrih odnosih in se pogosto družita z otroki. Večkrat je bila v njihovi družbi videna tudi Jennifer Lopez.

Pred nekaj tedni so jih objektivi ujeli, kako so po šolski predstavi skupaj zapuščali dvorano.

Ob Seraphini sta Ben in Jennifer Garner še starša Violet in Samuela, Jennifer Lopez ima iz zakona z Marcom Anthonyjem dvojčka Emmo in Maxa.