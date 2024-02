Britney o Benu, vsi čakajo na reakcijo J.Lo. »Sem omenila, da sva se poljubljala?« (FOTO)

Britney Spears na instagramu rada deli svoje misli, bizarne plesne gibe in nekaj skrivnosti iz svoje preteklosti. Kot kaže, nekdanji pop princeski ni dovolj, da je razkrila veliko »umazanega perila« o svojih bivših, tako da je Justina Timberlaka večkrat zbadala, kasneje pa se opravičila, zdaj se je lotila tudi zakonov.

In to zakona Bena Afflecka in Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez in Ben Affleck FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Pevka je objavila staro fotografijo, na kateri pozira z igralcem, fotografija pa je šokirala mnoge. »Kul slika mene, Bena Afflecka in Diane Warren pred leti. On je tako odličen igralec. Ali sem pozabila omeniti, da sva se tisto noč poljubila. Res sem pozabila,« je pripisala udarec in dodala: »To je noro. Ko bi vam le lahko povedala zgodbo o tem, kaj se je zgodilo. O bog, takšna čenča sem. Samo pozabila sem!« in dodala nasmejane emodžije. Vendar je kmalu zatem objavo izbrisala.

Pod objavo so se usuli komentarji

Objava je presenetila številne oboževalce, saj je bila fotografija posneta poleti 1999, ko naj bi se Ben in Britney dobivala z drugimi ljudmi. Ben je bil takrat v razmerju z Gwyneth Paltrow, možno pa je, da je bila Britney v razmerju z Justinom Timberlakom, saj sta tisto leto začela hoditi. Oboževalci na družbenih omrežjih menijo, da je Britney z objavo razburila Jennifer Lopez, Affleckovo ženo.

Objava na instagramu FOTO: Zaslonski posnetek, družbena omrežja

»J.Lo bo zadavila Britney Spears po tisti objavi o poljubljanju Bena Afflecka!«, »J.Lo bo naslednjič ukradla Britneyjin vokal, če bo tako nadaljevala.«, »Mislim, da je to nespoštljivo, ker ji J.Lo sledi in osebno ne bi rada videla, da bi na njeni časovnici še ena ženska rekla, da je imela afero z mojim možem.«, »Ne vem, kaj naj verjamem. Ben je bil včasih precej divji, Britney pa je čudna,« je le nekaj komentarjev pod objavo, poroča Mondo.rs.

