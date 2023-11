Jennifer Lopez in Ben Affleck: Še eno jabolko spora

Lenobna narava Bena Afflecka Jennifer Lopez spravlja ob pamet. Mož naj ji ne bi bil, kot piše Radar Online, v dovoljšno podporo pri skrbi za urejen in čist dom.

»Imata osem psov in mačka. Cel živalski vrt. Živali niso vzgojene, psi stalno lajajo in tekajo za mačkom. Pravi kaos,« je povedal vir blizu para.

Lopezova je po pričevanju tista, ki ima občutek, da mora za vse skrbeti sama, saj naj ji Ben ne bi bil v pomoč pri čiščenju iztrebkov in druge nesnage, ki jo za seboj puščajo živali.

»Njegov odgovor na prigovarjanje, naj vendarle poskrbi za ljubljenčke je, naj raje najameta ljudi, ki bodo za to plačani. Jennifer to spravlja ob živce, saj meni, da ima on več kot dovolj časa, da bi lahko poskrbel zanje.

Z njenega stališča je samo len,« je še povedal vir, ki dodaja, da se psi najbolje počutijo v njegovi družbi in vedno, ko on zapusti dom, začno lajati in jokati ter bi radi šli za njim.

»V bistvu je nagrajen za nedelo, kar je ena njenih največjih frustracij.«

Odkar sta se Jen in Ben poročila, se pogosto pojavljajo namigovanja, da v njunem zakonu ni vse v najlepšem redu.

Nazadnje so vzniknila potem, ko so zaokrožile fotografije, na katerih Ben sproščeno klepeta z bivšo ženo Jennifer Garner.

Povzeto po portalu Radar Online