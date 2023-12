Jennifer Lopez iskreno o travmi v razmerju: ne moreva se znebiti tega

Jennifer Lopez je v iskrenem intervjuju odkrito pripovedovala o izkušnji, ki sta je bila z Benom Affleckom deležna, ko sta bila prvič par, in katere posledice ju še vedno spremljajo.

Igralca sta zvezo začela potem, ko sta se leta 2002 spoznala na snemanju filma Gigli in sta bila od prvega dne deležna neizmerne medijske pozornosti, povzema portal Hello.

V pogovoru za Variety je Jennifer odkrito priznala, da zaradi tega tako ona kot Ben še vedno doživljata posttravmatski stres.

»A sedaj sva odraslejša, zrelejša, modrejša. Dobro veva, kaj je v življenju pomembno in se ne ozirava več na to, kaj pravijo drugi. Pomembno je, da sva poštena drug do drugega in zvesta sebi.«

Njuna prva zveza je bila deležna ogromne pozornosti, tako kot njuna zaroka leta 2002, njuni načrti za poroko septembra naslednjega leta in razhod leta 2004.

V obdobju, ki je sledilo, sta bila oba poročena, ona je z Marcom Anthonyjem dobila dvojčka Maxa in Emme, Ben ima iz zakona z Jennifer Garner tri otroke: Violet, Seraphino in Samuela.

Po prvem razhodu se je par leta 2021 znova našel in se avgusta lani poročil najprej v Las Vegasu nato pa še na Benovem posestvu v Georgiji.