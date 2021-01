Grozljiv vzrok smrti 26-letne vplivnice, ki so jo golo našli ob cesti

26-letnico iz Texasaso sredi decembra našli mrtvo in golo ob cesti v Houstonu. Njena matije za ameriške medije povedala, da je Alexis (na spletu ji sledi 32.000 ljudi) izginila dan za zahvalnim dnevom, ko se je sprla z neznano osebo. Mati je povedala, da sta se zadnjič slišali okoli 18. ure. Mati je bila že takrat prepričana, da pri smrti njene hčere ne gre za nesrečno naključje, čeprav so sprva predvidevali, da ne gre nasilno smrt.Policija je razkrila, da je bilo njeno telo odloženo ob cesto v Houstonu, odkrili pa so tudi vzrok smrti. Dekle naj bi nekdo zadavil in njeno golo telo odvrgel ob cesti. Truplo je našel voznik kamiona, ki je ob cesti naletel na grozljiv prizor. Njen soprug(49) je že takoj po smrti priznal, da sta bila s Stacey v sporu in da ste prepirala tudi pred njenim izginotje, poroča Index.