Glavno besedo v družini princa Wiliama in Kate Middleton ima …

Princ George je res najstarejši sin princa Williama in Kate Middleton ter bodoči kralj, a zdi se, da je glavna med tremi otroki princesa Charlotte.

Strokovnjakinja za vzgojo Jo Frost, ki slovi kot supervaruška je za Hello na podlagi opažanj povedala, da deklica spretno kroti mlajšega in starejšega brata.

»Ona pozna pravila, ona ve, kako vse pripraviti do lepega obnašanja,« je povedala Jo in dodala:

»Večkrat je opaziti, kako George v javnosti pogleduje proti sestri. Na trenutke je morda celo malce jezen nanjo, a po drugi strani hvaležen, da ga spomni na stvari, ki jih morda pozabi.«

Jo je razkrila še, da princ William in princesa Kate, ki se globoko zaveda pomena pravilne vzgoje v zgodnjem otroštvu ter je pokroviteljica fundacije Early Years (Zgodnja leta) otroke vzgajata skladu s kraljevim protokolom.

Hkrati jim privzgajata zavedanje, da obstajata čas in prostor za vse.

»Seveda princ George in princesa Charlotte vesta, da bo George nekoč kralj. Ni dvoma, da se on že seznanja s to vlogo. Na srečo ima dobre zglede. Sploh v očetu.

Otroci družine Wales so vzgajani v razumevanju kraljevih procedur in pravil. In v razumevanju, da za vse obstajata pravi čas in prostor,« je še povedala Jo in nadaljevala:

»S tem se lahko poistoveti domala vsaka družina. Na raznih dogodkih, denimo pogrebih, porokah, so pravila, ki naj bi jih upoštevali tudi otroci. Zame to ni drugega kot odgovorno starševstvo.«

»Ima pa družina Wales odlično sposobnost iskati ravnovesje med javnim nastopanjem in tistim, kar se dogaja za zaprtimi vrati.

Ne dvomim, da se otroci igrajo, tudi dražijo, kot se pač sorojenci, da se zabavajo pri peki piškotkov in tekanju po naravi.

William in Kate ne delata razlik. Pri njiju ni dediča in rezerve, zanju so vsi trije enaki,« je še povedala Jo in zaključila:

»To je ključnega pomena v vsaki in seveda tudi kraljevi družini.

Vidimo pa lahko, da sta jim že uspela privzgojiti smisel za podporo in medsebojno spoštovanje.«