Alma s tremi otroki skočila v reko, njenega moža aretirali

V albanskem mestu Skader je ženska s tremi otroki skočila v reko Bojano. Lokalni mediji trdijo, da je mož grdo ravnal z njimi in da bi lahko bil to razlog za tragedijo, a je osumljeni Ergis Arazi takšne navedbe zanikal.

31-letni Arazi je po zaslišanju na policiji zanikal, da bi fizično ali psihično zlorabljal ženo in mladoletne otroke. »Moj odnos z ženo je bil normalen in nisem bil vzrok za takšno dejanje,« je Arazi povedal policiji.

Po podatkih policije naj bi se mati in trije otroci ubili s skokom v reko, nato pa so v Skadru aretirali moškega. Po poročanju lokalnih medijev so se spori med zakoncema začeli pred nekaj meseci in sta tako rekoč živela ločeno. Arazi je začel razmerje z drugo žensko.

Uradno sporočilo navaja

Družina pogrešane trdi, da se je par vsak dan prepiral in da jo je nagnal iz hiše. Na zaslišanju na policiji je na dan, ko je prijavil njeno pogrešanje, svojo ženo opisal kot duševno bolno in povedal, da je več mesecev jemala zdravila za depresijo. Policija teh navedb ni potrdila.

Uradno sporočilo navaja, da se sumi, da se je mati Alma Arazi (39) z otroki, starimi štiri, šest in devet let, utopila v reki Bojani. V reki Drim, v katero se izliva reka Bojana, je našel ribič brez življenja 9-letno deklico. Iskanje preostalih družinskih članov še poteka.

Po izjavi policije na truplu dekleta ni znakov nasilja. Ergis Arazi je bil pred tem obsojen zaradi posedovanja mamil.

Alma naj bi le nekaj ur pred usodno tragedijo pila kavo z moževo sestro, ki ni zaslutila, kaj bo sledilo. Trdi, da sta se razšli mirno, poroča Jutranji list.