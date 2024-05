Pred odprtjem Evrovizije policija na konjih kroži okoli arene. Vladata tišina in napetost

Letos so v Malmöju poostrili varnostne ukrepe, zato pripadniki policije dan in noč patruljirajo in varujejo areno, da ne bi prišlo do nepredvidenih okoliščin in morebitnih napadov, o katerih se špekulira.

Delegacije skoraj nikoli ne zapustijo svojih hotelov, razen ko imajo načrtovane vaje in dogodke v okviru Evrovizije.

Ulice so prazne. FOTO: Tom Little Via Reuters

Potekala je tudi znamenita turkizna preproga, ki ni bila pretirano glamurozna kot prejšnja leta. Tudi vremenske razmere niso bile idealne, zato se je vse skupaj hitro končalo.

Tako je bila na preprogi videti naša predstavnica Raiven. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

Izraelska pevka Eden Golan, kot je sporočila tiskovna predstavnica javne radiotelevizije Khan, ki organizira udeležbo Izraela na glasbenem tekmovanju, ne bo nastopila na prireditvah pred odprtjem Evrovizije, temveč bo izraelska delegacija priredila manjšo slovesnost v spomin na holokavst. Dan spomina, ki se začne nocoj.

Navedla je tudi, da je Golan zadržana zaradi povečanih varnostnih groženj, ki obdajajo sodelovanje Izraela v tekmovanju.

Izrael je v četrtek zvečer vložil posebno zahtevo za nastop v drugem polfinalu, da njihovemu predstavnici pred prvim polfinalom ne bi bilo treba opraviti jutrišnje generalne vaje, ko Izrael letos obeležuje dan spomina na holokavst, poroča telegraf.rs.