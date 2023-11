Nove podrobnosti o sporu med Williamom in Harryjem: dogajalo se je tik pred smrtjo kraljice

Biograf Omid Scobie v novi knjigi z naslovom Endgame piše o do sedaj zamolčanem kratkem stiku med princema Williamom in Harryjem, do katerega je prišlo v zadnjih trenutkih življenja njune babice, kraljice Elizabete II.

Viri iz palače so za britanske medije povedali, da je starejši brat ignoriral klice mlajšega tedaj, ko je monarhinja ležala na smrtni postelji.

Člani kraljeve družine so bili zaradi njunih trditev v javnosti namreč besni na vojvodo in vojvodinjo Susseks.

»Zdi se, da je kraljeva družina tudi v času največje žalosti razmišljala o tem, kaj bi ji nekoč lahko škodovalo. Zlasti sta bila na trnih Kate in William, za katera bi se stvari lahko hitro poslabšale,« trditve iz knjige povzema The Mirror.

V enem od odlomkov Scobie piše, da so princa Harryja pustili v nevednosti in da vse do zadnjih trenutkov njenega življenja o kraljičinem stanju ni vedel ničesar.

Avtor, ki je pred tem objavil biografijo o Harryju in Meghan z naslovom Iskanje svobode trdi, da Susseksa nista imela pojma, da se je družina že pripravljala na kraljičino slovo.

V novi knjigi piše, da sta v sklopu obveznosti septembra 2022 obiskala Veliko Britanijo, tedaj je palača objavila le, da so zdravniki kraljici svetovali počitek.

»Na usodno jutro se jima ni niti sanjalo, da družina že načrtuje kraljičine zadnje ure in prve trenutke naslednje ere monarhije.

Vse dokler ni začel zvoniti Harryjev telefon. Neznana številka. Harry je klic sprva ignoriral. Meghan mu je rekla, naj se nanj vendarle odzove, poslušal jo je. Klical ga je oče. Kljub temu da Harry prej dolgo ni govoril z njim, med pogovorom ni bilo napetosti med očetom in sinom.«

»Karel mu je rekel, da se s Camillo odpravljata na Balmoral, kjer je princesa Anna že ob kraljici. Harryju je svetoval, naj se takoj odpravi na Škotsko.

Princ je bratu poslal kratko sporočilo in ga vprašal, kako nameravata s Kate oditi na Balmoral in ali lahko gredo skupaj. Na vprašanje ni dobil odgovora,« piše Scobie.

Kasneje je prišlo v javnost, da je Harry v kraljičino rezidenco na Škotskem prišel s stricema Andrewom in Edwardom. »Bili so težki trenutki, v katerih je bil Harry povsem sam,« besede vira navaja Scobie.

Trdi še, da so zaposleni v palači določenim medijem poslali vest, da je Charles osebno predal novico mlajšemu sinu in mu pojasnil stanje babice.

Citira prijatelja vojvode, ki je dejal, da je Harryja to, da so ga do zadnjega trenutka pustili v temi, dotolklo. Avtor prav tako navaja, da je vez med bratoma uničena in je ni mogoče popraviti, saj valižanski princ Harryja vidi kot izdajalca.

Tiskovni predstavnik palače ni hotel komentirati navedb iz knjige, ki bo izšla 28. novembra, od nje sta se distancirala tudi Harry in Meghan, piše MailOnline in dodaja, da pri nastajanju dela nista sodelovala.