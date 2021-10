Pazi, česa si želiš. To v teh hektičnih dneh, ko ne ve, kje se je drži glava, nadvse dobro ve angleška lepotička ​Phoebe Dynevor, ki je sanjarila o filmski karieri in z njo povezani slavi, čeprav v resnici ni vedela, kaj to pomeni in kaj s seboj prinaša. »Počasi spoznavam zabavno industrijo. Spoznavam, da so njeni vrhunci in lepe plati sicer res čudoviti, a hkrati so padci resnično globoki. Če želiš ohraniti prisebnost, se moraš nujno prizemljiti in najti zlato sredino, ne da te meče iz ene skrajnosti v drugo,« pravi igralka, ki je zaslovela čez noč. Še en trenutek je bila namreč p...