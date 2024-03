Krstno slavje šokiralo javnost: Rolex dude in na stotine evrov na tleh (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži objava o krstu in praznovanju prvega rojstnega dne, ki ga je organizirala družina Beganović v Hamburgu. Avtor posnetka je srbski reporter Uroš Božić, ki ima na svojem profilu mnogo podobnih primerov razsipnosti.

Romsko krstno slavje v Hamburgu. FOTO: Zajem Zaslona Tiktok

Družina je pokazala svoj dom, v katerem izstopajo Chanelovi lestenci, gledalce na tiktoku pa je presenetil predvsem pogled na otroke z dudami in ogrlicami znamke Rolex. V zrak so ljudje na posnetku metali na stotine evrov, ki so pristali na tleh.

Razkošno slavje je spodbudilo na tisoče komentarjev, spodaj pa si oglejte posnetek, ki je šokiral mnoge.

Uroš Božić tovrstna slavja obiskuje pogosto, opazili so ga tudi na milijonski poroki v Ljubljani, o kateri smo poročali nedavno.

