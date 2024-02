Milijonska poroka v Ljubljani: za nevesto dal 100.000 evrov (VIDEO)

Srbski novinar poroča z »milijonskih romskih porok«, ena takšnih pa se je nedavno zgodila tudi v Ljubljani. Na družbenem omrežju tik-tok se je pojavil posnetek s poroke, ob katerem mnogim lahko zastane dih.

Družini mladoporočencev sta za poročno slavje vložili ogromno denarja. Poleg razkošnih oblek, luksuznih avtomobilov in hrane, so odlično zaslužili tudi številni glasbeniki in celo orkester, ki so poskrbeli za dobro vzdušje vseh zbranih v znani ljubljanski gostilni.

Novinar pove, da so nekateri svatje imeli pri sebi tudi 50.000 evrov, namenjenih za napitnine pevcem, natakarjem ..., v nekem trenutku pa je pevec za štiri pesmi prejel 12.000 evrov. Denar je frčal na vse strani, med drugim so ga zatikali tudi na torto.

18. rojstni dan ženina, nevesta še mladoletna

Mladoporočenca sta se na poroko pripeljala v limuzini, istega dne pa so praznovali 18. rojstni dan ženina, medtem ko je bila nevesta še mladoletna.

Ženinova mama, ki je blestela v razkošni obleki v stilu Kleopatre, je dejala, da je med sinom in nevesto preskočila iskrica, in da to ni bila dogovorjena poroka, saj tega niti ni želela. Ženinov oče pa je dejal, da ga je nevesta stala več kot sto tisoč evrov in dodal, da je »to še malo, glede na to, kakšna je snaha«.

Poseben trenutek s poroke je bil trenutek, ko so si ogledovali darila svatov. Ena od družin je mladoporočencema podarila 10.000 evrov, druga kilogram zlata, babica jima je podarila hišo v velikosti 600 m2, za brezskrbnejšo prihodnost para pa so bila med darili tudi umetniška dela

Slavje se je v Ljubljani nadaljevalo še naslednji dan, več pa si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku: