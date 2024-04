Družinsko prekletstvo: konec zakona bogate dedinje

Ameriška manekenka in umetnica Ivy Love Getty, pravnukinja naftnega mogotca J. Paula Gettyja in ena od dedinj velikega družinskega bogastva, ki ga je ta ustvaril, je po pisanju portala Page Six vložila dokumente za ločitev od fotografa Tobiasa Engela.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela pravljično: naključno srečanje na tednu mode v Parizu leta 2020 se je končalo s tridnevno poroko v njenem rodnem San Franciscu, o dogodku je pisal celo Vogue.

Nevesta je nosila neobičajno poročno obleko s podpisom Johna Galliana poročila ju je tedanja članica ameriškega kongresa Nancy Pelosi.

Povabljeni so menili, da je Ivy s poroko premagala družinsko prekletstvo in bili presrečni, da je našla srečo, ki je njene sorodnike pogosto zaobšla v širokem loku.

Seznam tragedij ultra bogate družine, od bolezni, ugrabitev, zasvojenosti, prezgodnjih smrti in ločitev, je dolg.

Tudi Ivyno odraščanje ni bilo posuto s cvetjem. Starša sta se ločila, z mamo oblikovalko nakita Alysso Boothby ni imela veliko stikov, vzgajala jo je babica Anne.

Njen oče John Gilbert Getty je star 52 let zaradi prevelikega odmerka drog umrl leto pred njeno poroko. Dva meseca pred njim je stara 79 let umrla njena babica, na katero je bila zelo navezana.

A zdi se, da Ivy vendarle ni ubežala družinskemu prekletstvu. Tudi sama slovi po ekscentričnem obnašanju in od prejšnje jeseni, po zanjo očitno usodnem tednu mode v Parizu, je bila pogosto videna v družbi avstralskega modela Jordana Baretta, s katerim jo romantično povezujejo.

Je pa nekaj gotovo: ločitev bo ekspresna, saj je par podpisal predporočno pogodbo, s katero je 29-letna Ivy zaščitila svoje premoženje.