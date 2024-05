To morate videti: »Navdušenje je požel nastop skupine A B B A ...« (VIDEO)

Nebinarni raper Nemo je s skladbo The Code (Koda) na letošnjem 68. tekmovanju za pesem Evrovizije Švici pripel evrovizijsko zmago. A na velikem finalnem večeru je bila v ospredju tudi zgodovinska evrovizijska zmaga skupine ABBA z Waterloojem, ki se je zgodila pred 50 leti in skupino izstrelila med največje zvezde svetovne glasbe.

Pesem Waterloo so tokrat zapeli trije nekdanji evrovizijski zmagovalci, švedski pevki Carola in Charlotte Perrelli, ki sta na Evroviziji zmagali leta 1991 oziroma 1999, ter avstrijski pevec in drag kraljica Conchita Wurst, ki je Avstriji leta 2014 pripel edino evrovizijsko zmago doslej.

Na srbski televiziji Happy so to pokomentirali po svoje: »V finalu je navdušenje obiskovalcev požel hologramski nastop znamenite skupine A B B A ...«