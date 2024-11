Drama na koncertu v rojstnem kraju: Lepa Brena planila v jok, reševalno vozilo v pripravljenosti (VIDEO)

Ena največjih balkanskih zvezdnic Lepa Brena je nastopila v domači Tuzli in pripravila spektakularen koncert. Večer je bil pričakovano prežet s čustvi, pevka pa je med izvajanjem pesmi Ja nemam drugi dom zajokala in se kar nekaj časa ni mogla pomiriti, navaja Kurir.

Čustva so bila očitno močnejša od nje, zato je pevka nekaj minut jokala, nato pa si je obraz zakrila s pestmi. Nato je do nje pristopila spremljevalna vokalistka in ji podala robčke. Vendar tudi to ni pomagalo, v dvorani pa je medtem odmevalo: »Brena, radi te imamo!«

Po petih minutah drame se je nekoliko umirila, nato pa na odru izvedla dihalno vajo in nadaljevala s petjem. Kljub temu je bilo reševalno vozilo več čas v pripravljenosti ...