Donald Trump osramotil Barrona: mislim, da ni še nikoli ...

Republikanski kandidat za predsednika Združenih držav Amerike Donald Trump v okviru kampanje večkrat gostuje v različnih oddajah, tako je pred nekaj dnevi v oddaji PBD podkast govoril o mnogih temah, tudi o sinu Barronu Trumpu.

Barron je letos bruc na univerzi v New Yorku in ponosni oče je povedal, da ima njegov sin rad sošolke, sošolce in profesorje. Na vprašanje, ali je vešč z dekleti, pa je odgovoril:

»Nisem prepričan, da je že v tej fazi življenja. Mislim, da še nikoli ni imel dekleta. Njega ne moti, da je sam, je pa človek, ki se razume z drugimi.«

Seveda ni nič slabega v tem, da 18-letnik še ni imel dekleta, a to zagotovo ni nekaj, za kar bi si mladostnik želel, da bi oče razpravljal v javnosti.

Pred nedavnim se je sicer na družabnem omrežju Tik-Tok oglasilo dekle Maddie, ki je trdilo, da je bil Barron njen prvi fant, pojavljajo se govorice, da je mladenič zagret za manekensko Klaro Jones in povsem mogoče je, da je Donald te besede izgovoril z namenom, da bi ovrgel vsa ta namigovanja.

Kot je še povedal, sina trenutno bolj, kot zmenki, zanimajo knjige. Pohvalil je njegove ocene in intelekt:

»Zelo pameten je, odličen učenec. Hodi v odlično šolo in res mu gre dobro. On je zelo v redu fant,« je dejal ponosni oče.

Kako Melania pravi Barronu

Donald je pokomentiral vzdevek, ki ga ima za sina Melania:

»Melania mu pravi mali Donald. Vendar on ni majhen, je dokaj visok fant,« je še povedal Trump, katerega sin v višino meri 204 centimetre.

Donald Trump je bil glavni v Beli hiši od leta 2017 do leta 2021. V pogovoru za Fox news je zaupal, da mu sin pomaga v kampanji predvsem tako, da s pomočjo družbenih omrežij in vplivnežev nagovarja mlajše volivce.

»Govori mi o ljudeh, za katere še nikoli nisem slišal,« besede Trumpa povzema independent.co.uk.