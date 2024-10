Je Barron Trump avtist? To je zapisala Melania

Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike je izdala knjigo spominov z naslovom Melania, v kateri se med drugim dotika, trditve, da je njen sin Barron avtist, ki je, kot piše, povzročila veliko nepopravljive škode.

Kako se je začelo?

Novembra leta 2016 je komičarka Rosie O’Donnell tvitnila video, v katerem ugiba, da bi lahko bil Barron avtističen. Opazko je podala na podlagi njegovih gibov in obnašanja.

»Je Barron Trump avtističen? Če je, je to izjemna priložnost, da se opozori na epidemijo te motnje,« je povedala.

Čeprav se je zaradi kritik po objavi hitro opravičila in je tvit izbrisala, Melania v knjigi razkriva, da je bil njen sin zaradi tega deležen zasmehovanja in opravičilo tega ni spremenilo.

Nekdanja prva dama ZDA piše, da je bil Barron zasmehovan tako na spletu kot v živo in da mu je izjava povzročil nepopravljivo škodo.

Prav ta izkušnja je v njej prebudila željo po zaščiti otrok pred spletnim nasiljem in jo spodbudila k oblikovanju kampanje Be Best (Bodi boljši), čeprav je, navaja, zaradi nje večkrat prišla navzkriž z vodilnimi iz tehnološke industrije.

»Avtizem ni prav nič sramotnega, vendar Barron nima te motnje,« piše knjigi in komičarko obtožuje širjenja laži:

»Zgrožena sem bila nad takšno okrutnostjo. Povsem jasno mi je bilo, da ni bila namenjena ozaveščanju o avtizmu.

Imela sem občutek, da napada mojega sina, ker ne mara mojega moža,« je Melania pripovedovala že v enem od predstavitvenih intervjujev pred izidom dela in nadaljevala:

»Nekdo je spretno sestavil posnetek in dodal napise v smislu: njegove roke se ne premikajo usklajeno in se ne dotikajo ena druge. Nato so dodali še posnetek Barrona, kako med sedenjem izvaja gibe, ki naj bi bili značilni za otroke z avtizmom,« se je spominjala Melania.

Dodala je, da je bila kot starš obupana in je čutila, kot bi njeno srce razpadalo na koščke.

V knjigi se Melania med drugim zavzema za pravico do splava in pravi, da bi morala biti odločitev o prekinitvi nosečnosti odločitev med žensko in njenim zdravnikom, kar je edini smiselni pristop, povzema uinterview.com