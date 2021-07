Diagnozo avtizma si je postavil sam

Zvezdnik tudi uradno ve, da njegovi možgani delujejo nekoliko drugače. FOTO: Press Release

Njegovi samodiagnozi sta sledili še zdravniška neformalna diagnoza in nato tudi formalna, ki ga je šokirala, a nikakor ne tudi presenetila.

Motnja je osrednja pri tem, kdo in kaj sem, tega ne bi spremenil.

V seriji Beg iz zapora, v kateri je kot Michael Scofield naredil vse, da bi iz zapora rešil po krivem obsojenega brata, šel je celo tako daleč, da so tudi njega (načrtno!) strpali za zapahe, jedokazal, da mu možgani delujejo drugače kot pri večini.Zapleteni načrti, s katerimi se je loteval reševanja brata, namreč ne bi mogli zrasti na zelniku običajnega smrtnika. In čeprav je Miller zgolj sledil zapisanemu scenariju, je zdaj postalo nekoliko bolj jasno, zakaj je bil lik njegovega televizijskega alter ega zanj kot ulit. Med pandemsko izolacijo, ko je imel več časa kot običajno, da se zazre vase, je namreč dognal, da njegovi možgani tudi v resnici delujejo nekoliko drugače, ne le tedaj, ko se je prelevil v izmišljenega junaka.»Kot večini ljudi je karantena tudi meni vzela marsikaj. A sem hkrati med samoizolacijo našel nepričakovana darila. To jesen bo namreč preteklo eno leto, odkar sem prejel neformalno diagnozo avtizma,« je zapisal igralec, ki je praznoval 49. rojstni dan.Sumil je, da je nekoliko drugačen od večine. Niso bili namreč zdravniki tisti, ki so mu odkrili avtizem. Da živi z razvojno motnjo, je prvi pomislil prav zvezdnik, ki si je s pomočjo brskanja po spletu in literaturi kar sam postavil diagnozo. Očitno pravilno, saj sta ji sledili še zdravniška neformalna diagnoza in nato tudi formalna, ki ga je šokirala, a nikakor ne tudi presenetila.»To je bil dolg proces, poln spodrsljajev,« je zapisal zvezdnik in dodal, da dejstva, da živi z motnjo na avtističnem spektru, ne bi spremenil. »Avtizem je osrednji pri tem, kdo in kaj sem. Tudi zaradi tega sem dosegel to, kar mi je v življenju uspelo doseči,« pravi, čeprav je z novim zavedanjem lastnega stanja pod drobnogled postavil minula desetletja svojega življenja. Kot bi se na novo učil in na novo vrednotil. »Na skoraj pet desetletij življenjskih izkušenj zdaj gledam skozi povsem novo lečo.«Ni ga strah javno zagovarjati svojih prepričanj. To je dokazal že leta 2013, ko je razkril istospolno usmerjenost, zaradi katere je tistega istega leta tudi zavrnil povabilo na mednarodni filmski festival v Sankt Peterburg, iz preprostega razloga, češ da so pravice LGBT-skupnosti, pa tudi človekove pravice v splošnem, v Rusiji preslišane, pogosto tudi kršene. Tako ne preseneča, da se je po koncu pete sezone Bega iz zapora poslovil od Michaela Scofielda.»Preprosto nočem več igrati heteroseksualnih likov. Njihove zgodbe so že bile povedane, vedno znova. Torej nič več Michaela,« je tedaj čivknil. A s svojim razkritjem avtizma ne bo postal tudi glas skupnosti ljudi, ki živijo s to razvojno motnjo. Ker o tem še ne ve dovolj, tudi sam še vedno bere in se uči, kaj ta diagnoza prinaša. »O avtizmu ne vem dovolj in o tem se je še ogromno za naučiti. Medtem ne želim postati slabo podučen glas v avtistični skupnosti, ne želim ji zadati dodatne škode. Želim zgolj povedati, da sem tu.«