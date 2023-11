De Niro na sodišču kar dvakrat poražen

Na začetku meseca se je v New Yorku začel pisati sodni epilog zgodbe, ki sta jo Robert De Niro in njegova nekdanja asistentka Graham Chase Robinson začela pisati že pred štirimi leti. Ona je hollywoodskega težkokategornika, ko je leta 2019 zaradi neznosnih delovnih razmer dala odpoved, obtožila diskriminacije in dela v seksističnem ter sovražnem okolju, dvakratni oskarjevec pa je Robinsonovo obtožil zlorabe položaja podpredsednice finančne službe njegove produkcijske hiše Canal Productions, do katerega se je povzpela v 10 letih dela.

Graham Chase Robinson je trdila, da mu je morala celo zapenjati gumbe. FOTO: William Jewell/ace Picturess

Obe tožbi sta bili združeni v en proces, po dveh tednih v sodni dvorani pa je porota po petih urah odločanja stopila na stran Graham Chase Robinson. Pritrdila ji je, da njene obtožbe diskriminacije nikakor niso privlečene za lase, ter ji dodelila odškodnino v višini 1,2 milijona evrov.

Z njo ravnal kot s svojo »pisarniško ženo«

Četudi je v desetletju dela za zvezdnika napredovala do mesta podpredsednice produkcijske družbe, je igralec z njo še vedno ravnal kot s svojo »pisarniško ženo« in ji nalagal »stereotipna ženska domača opravila«, kot so pranje njegove posteljnine, sesanje njegovega stanovanja in organizacija večernih zabav.

Za diskriminatorno ravnanje sicer ni neposredno odgovoren igralec, temveč njegova produkcijska hiša.

Še več, obtožila ga je tudi neželenega fizičnega stika in spolno obarvanih komentarjev. Ko ji je nazadnje prekipelo, je tudi zaradi sovražnega odnosa z igralčevo izbranko Tiffany Chen dala odpoved, De Niro pa ji ni hotel napisati priporočilnih pisem ali ji plačati odpravnine.

Obtožbe na sodišču zavrnil kot nesmiselne

Vse te obtožbe je igralec na sodišču zavrnil kot nesmiselne, a ni prepričal porote. Ta je sklenila, da je bila Robinsonova v resnici tarča diskriminacije na podlagi spola, a so porotniki pri tem okrivili produkcijsko hišo, ne pa zvezdnika osebno. Odškodnino mora tako plačati njegova produkcijska hiša.

S sodišča je odšel s povešenim nosom. FOTO: Mike Segar/Reuters

»Veseli nas, da je porota videla, kar smo videli mi, in razsodila v prid Robinsonovi zoper podjetje Roberta De Nira Canal Productions. Ne samo, da je Robinsonova dobila tožbo proti Canal Production, porota je popolnoma upravičila njeno tožbo, ko je ugotovila, da so De Nirove trditve proti njej neutemeljene,« je bil z razpletom zadovoljen njen odvetnik David Sanford.

Robinsonova namreč ni le zmagala v svoji civilni tožbi, temveč je porota hkrati zavrnila tožbo, ki jo je igralčeva produkcijska hiša Canal Productions vložila proti njej. De Nirovo podjetje ji je namreč očitalo, da je na kreditni kartici podjetja porabila več sto tisoč ameriških dolarjev za osebne stroške, zahtevala več milijonov zračnih milj za osebno uporabo in v službenem času »na Netflixu osupljivo dolgo gledala televizijske oddaje«.