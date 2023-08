Daniel Popović: Z dvema svojima otrokoma ne govorim, tretjo ženo pa sem tožil, ker je lagala, da sem nasilen

Daniel Popović, ki je zapel brezčasno uspešnico Džuli in s to skladbo zastopal Jugoslavijo na Pesmi Evrovizije leta 1983, je imel pogosto težavno življenje, pred kratkim pa je spregovoril o svojih številnih glasbenih uspehih, sodelovanju z Lepo Breno in družinskih odnosih.

Kot poroča Kurir, je bil oče 67-letnega glasbenika Črnogorec, mati pa Belgijka, z glasbo pa se je začel ukvarjati že v rani mladosti. Zaradi dedka, ki je po rodu iz Belgije, se je odločil nastopati pod imenom Daniel, a je pred multinacionalnim uspehom vadil igranje po deset ur na dan in diplomiral na glasbeni akademiji v Gradcu.

Za seboj ima tri zakone in štiri otroke. FOTO: Tina Ramujkić

Po zmagi v Novem Sadu na takratni Jugoviziji je sledil uspeh, ki ga ni pričakoval. Kmalu, ko je Džuli postala uspešnica v več državah, je Popović vstopil v studio z Lepo Breno.

Med volkovi

»Bilo je sladko in kislo. Nikoli ne bom mogel pozabiti, da so me med snemanjem videospota vrgli na Durmitor med volkove, kjer sem tri ure čakal na helikopter. Nikoli se nisva družila, ker je vsak gradil svojo kariero,« je povedal anekdoto s snemanja z Lepo Breno, s katero sta naredila pesem Jugoslovenka. Resda trdi, da pesem s svojo popularnostjo nikoli ni presegla Džuli. Prav tako je zavrnil vse možnosti ponovnega sodelovanja z Lepo Breno.

Popovićevo zasebno življenje je pogosto zasenčilo njegovo glasbeno kariero, pogosto je polnil časopisne stolpce.

»Za seboj imam tri zakone in štiri otroke. Zdaj živim s četrto ženo Aleksandro, s katero nimava otrok. Ni nama bilo usojeno. Ugotovila sva, da je bolje, da se posvetiva sebi, najdeva nekaj, kar naju izpolnjuje in tako uživa v življenju,« je pojasnil trenutno situacijo.

Daniel in Aleksandra Popović FOTO: Osebni arhiv

Samo enkrat se je napil

S prvo ženo Majo je v dobrih odnosih, z njo ima hčerko Anamarijo. Z drugo ženo Sanjo ima sina Sebastijana in hčerko Izabelo in zatrjuje, da se spoštujeta, odnos s tretjo ženo pa je nekoliko drugačen.

»S tretjo ženo Sandro imam sina Dominika. Midva sva v katastrofalnem odnosu. Povzročila mi je ogromne težave. To je prva oseba, ki sem jo tožil, ker kar naprej govori laži o meni. Piše, da sem registrirani nasilnik v družini, kar ni res. Medijem sem poslal dokument, ki dokazuje, da je bila nasilna ona,« je povedal glasbenik.

Kljub temu da so mediji pogosto pisali, da je v finančnih težavah in odvisen od opiatov, slavni pevec trdi, da se je napil le enkrat.

»Nisem nagnjen k alkoholu, mamilom, igram na srečo ... Samo enkrat sem se napil, ker nisem vedel, kaj pijem. Zaradi tega sem skoraj umrl, od takrat sem zelo previden in se alkoholu izogibam,« je sklenil Daniel, poroča Jutarnji list.

