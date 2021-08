Svetovna zvezda kopira Daniela?

Željko Joksimović naj bi si izposodil del njegove skladbe. FOTO: David Mdzinarishvili/Reuters

Prav bi bilo, da tisti, ki kopirajo, vprašajo za dovoljenje in podpišejo pravega avtorja.

Veliko tudi kraj

The Weeknd je prejel že več odličij glasbene industrije, tudi grammyja. FOTO: Anthony Harvey/Getty Images

V tožbo (še) ne bo šel

Legendarni evrovizijski predstavniks kolegi nima in nima sreče. Ti si, ne glede na to, v kakšnih medsebojnih odnosih so in ali se sploh osebno poznajo, od njega radi izposojajo njegovo delo. Kot pravi Popović, najraje brez dovoljenja in ne da bi ga kdo kaj vprašal, pa tudi plačati jim za to ni treba. Malo vzameš, dodaš ščepec svojega, čira čara in stvar je rešena. A to se ne bi smelo dogajati, povrhu pa se mu to ni zgodilo le enkrat.na primer ima skladbo Djevojka sa polja zelenih, katere refren in še kaj je kopija moje pesmi Što sam ti srečo kriv, ki je nastala mnogo let pred tem. Potem črnogorska skupina No name, ki je bila na Evroviziji s pesmijo Zauvijek moja, pa slovenska skupina Rendez-Vous s skladbo Oh ne, cherie, katere pravi avtor sem jaz, prav tako kot prvotne, originalne angleške verzije Don't cry Cherie. Pa še nekaj jih je takšnih kolegov. Joksimović se je zanimal za refren pesmi, a zaradi tega nisva nikoli stopila v stik. Pozneje je rekel, da me je podpisal kot avtorja, a me ni,« pravi Daniel. Vzrok za nedovoljene izposoje in plagiate so bili tudi ljubosumnost, zamere, prepiri. »Eden najbolj odmevnih je bil moj spor s pokojnim. Ko sva se sprla na mrtvo, mi je precej škodoval. Stvari so šle celo tako daleč, da mu je uradno, notarsko overjeno opozorilo poslala založba Ariola, za katero sem takrat snemal za evropsko tržišče, in ga pozvala, da takoj preneha blatenje, govorice in laži.«Med dolgoprstneži je nanizal kar nekaj znanih imen balkanske glasbene scene, zdaj pa je s prsti v marmeladi zasačil še dva zvezdnika svetovnega kova. V skladbi Save your tears glasbenih težkokategornikovinnaj bi bil del pobran iz Danielove skladbe iz leta 1993 Znam da ti si ta. »Gre za vzet verz, kitico. So identične harmonije in melodija, le tonaliteta je druga, vse drugo je isto,« pravi Popović. Analiziral je obe skladbi in videl isti frazirung, kot temu rečejo glasbeniki. Sam skladbo poje malo nižje, oni pa so dvignili. »Gre za kopijo. Delo je intelektualna lastnina. Kako so prišli do skladbe, ne vem. So pa očitno poslušali in vzeli, kar jim je bilo všeč. Tempo skladbe je pri njih malo hitrejši, a se vseeno zlahka ugotovi.« A do tega se, čeprav je skladba Save your tears svetovni hit, ni dokopal sam, na pesem ga je namreč opozorila neka hrvaška novinarka. Ko jo je poslušala, se ji je melodija zazdela znana, pobrskala je po spominu in ugotovila, da jo neznansko spominja na Danielovo skladbo. »Poklicala me je in mi povedala. Poiskal sem skladbo, jo poslušal in ugotovil, da ima prav. Nato sem se lotil še podrobne primerjave in ugotovil, da ne gre za pomoto.« Na vprašanje, ali ima kakšne dvome, pa suvereno odgovori, da nikakršnih. »Če je že novinarka, ki je iz povsem druge stroke, kot laična poslušalka ugotovila, da gre za plagiat, verjetno ni edina. Pa tudi sam nimam dvomov. Naključij ni.«Dodaja še, da njegov primer ni osamljen in je tega precej več, kot bi si mislili. Če ti uspe trditve dokazati, pa je, sploh v tujini, v igri tudi ogromno denarja. », denimo, je v zunajsodni poravnavi avtorju plačal 30 milijonov dolarjev, ko je ta neizpodbitno dokazal, da gre za plagiat njegovega dela.«V tožbo, vsaj za zdaj, ne bo šel. »Menim, da bi bilo dobro pridobiti še kakšno strokovno oceno in mnenje. Več glav več ve, več oči več vidi, več ušes več sliši. Pri takih stvareh gre za občutljive zadeve in je potrebna več 100-odstotna prepričanost o analizi. Analizirati pa je treba vsako najmanjšo podrobnost,« pravi in dodaja, da je pred tožbo treba poskusiti stvari urediti na lepši način. »Obvestiti izvajalca o tem, kaj si ugotovil, in poskusiti na lep način urediti zadevo.«Kako se bo zadeva razpletla, je težko ali celo nemogoče reči. »Še vedno se lahko odločim za tožbo, a ta za sabo potegne ogromno stvari. To pomeni ogromno denarja za sodni postopek, sploh v tujini so te reči drage. Zna se tudi zelo dolgo vleči. Potrebuješ pa tudi specializiranega in dobrega odvetnika za intelektualno lastnino, avtorske pravice in drugo.« In čeprav kraja pesmi nikakor ni lahkotna stvar, se Daniel vseeno poskuša malce pošaliti. »Očitno sem dober avtor, če si tako radi izposojajo in kopirajo od mene. Bi pa bilo prav, da tisti, ki kopirajo, vprašajo za dovoljenje in podpišejo pravega avtorja, saj to pomeni spoštovanje avtorskih pravic. Na Balkanu je to sploh zgodba zase. Ko tako delajo, ne ponižujejo le mene kot človeka, ampak tudi sebe, ker s tem dokazujejo, da gre za ljubosumnost iz osebnih razlogov. Absolutno pa je treba podpisati tudi avtorja in plačati njegovo delo,« poudari. A dovoljenja tudi zvezdnikom, kot sta Grandejeva in The Weeknd, verjetno ne bi dal, vsaj v tej obliki ne. »Če že, naj vzamejo skladbo in naredijo priredbo v celoti ter podpišejo pravega avtorja.«