Vlomilec se je spravil nad avto znanega pevca, žena vse posnela (FOTO)

Eden najuspešnejših glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije Daniel Popović je te dni imel bližnje srečanje s policijo. Na ljubljanskem Viču so ga namreč skoraj oropali. Medtem ko je imel glasbenik okoli 18. ure opravke pri mobilnem operaterju, ga je žena Aleksandra s prijateljico čakala na vrtu lokala. »Šele dobro sva sedli, ko sem opazila, da se okoli Danielovega avta nekdo smuka. Od tam, kjer sva si izbrali mizo za kofetkanje, sva po naključju imeli pogled prav na parkirišče, kjer je bil možev avto. Ta se je na vsem lepem zamajal, moški, ki je bil še malo prej tam, pa je izginil,« pravi Popovićeva žena.

Nepridiprav ji je želel iz rok izpuliti telefon. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Ker se jima je zadeva zdela nenavadna, se je prijateljica odpravila do avtomobila, Danielova žena pa je ostala v lokalu. »Naenkrat sem zaslišala, kako je zavpila: 'Kaj pa ti počneš v avtu?!' Skočila sem pokonci, pograbila najini torbici in vklopila kamero za snemanje na telefonu in stekla proti avtomobilu,« se spominja. Izkazalo se je, da je bil neznanec pravzaprav vlomilec. Aleksandrina prijateljica ga je med vpitjem fotografirala, a jo je moški napadel, ji iz rok vzel telefon ter ušel iz avta. Takrat je do njiju pritekla Aleksandra, ki ji je zlikovca uspelo ujeti v objektiv in ga posneti. In ne le to, tudi stekla je za njim. »V tistem trenutku, ko se je vse odvijalo z bliskovito naglico, niti pomislila nisem, da bi lahko bilo to nevarno, da bi bil lahko vlomilec oborožen in podobno. V trenutku se je obrnil in me udaril po roki ter mi hotel izpuliti telefon. Na srečo sem ga imela okoli vratu in mu zato ni uspelo. Je pa glasno in sočno preklinjal med prerivanjem in pokazalo se je, da gre za tujca,« doda Aleksandra.

Tudi če vlomilca ne bi opazili, iz avta ne bi mogel odnesti prav veliko. Na srečo razen sončnih očal in nahrbtnika na sedežu ni bilo ničesar drugega in s plenom zmikavt ne bi obogatel. Daniel o dogajanju ni nič vedel, ker je bil v zgradbi, napeta akcija pa se je odvijala zunaj. Za vse skupaj je izvedel šele pozneje. Dogodek so prijavili policiji in zaradi posnetega dokaznega materiala bo storilca verjetno lažje izslediti. Je pa glasbenika in njegovo ženo osupnilo vedenje drugih. Čeprav so bili na parkirišču prisotni ljudje, so le opazovali, pomagal pa ni nihče. Povrhu se je vlomilec čez nekaj časa vrnil s pajdašem, se znova sprehodil mimo avta, se smejal, mahal in norčeval, Aleksandra pa ga je tudi takrat posnela.