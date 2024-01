Daniel Popović sporoča Breni: Oprosti, ampak bil sem boljši ...

Daniel Popović (68), ki je leta 1983 s pesmijo Džuli osvojil četrto mesto na Evroviziji, je bil gost v Special Happy Showu. Ljubljenca nekdanje države Mišo Kovač in Lepa Brena nista odšla v München. Za to sta se mu pozneje na svoj način maščevala.

Brenino »maščevanje« se je zgodilo, ko ga je povabila k sodelovanju v videospotu za njeno uspešnico Jugoslovenka.

»Tega snemanja videospota za pesem Jugoslavenka ne bom nikoli pozabil. To je bilo »maščevanje malih Kitajcev«, z majhnim helikopterjem so me odpeljali na Durmitor in me tam spustili, rekli – midva samo preletiva, ti pomahaš in to je to. Vendar jih ni bilo tri ure, štejem, tukaj sem v divjini, tam so volkovi in ​​medvedi, čepel sem pod skalo, čakal, ali se bodo sploh pojavili in prišli nazaj,« je svojo zgodbo začel Daniel.

»Po treh urah sem bil seveda presrečen, ko sem videl helikopter, rekli so mi, da sem res dobro ravnal ... Da je bilo maščevanje še boljše, so me spustili po skalah, pobočjih Črne gore ... Nikoli več me nihče ni prepričal, dagrem v helikopter ... kasneje je v neki oddaji priznala, da je bilo maščevanje. Brena, oprosti, bil sem boljši!« se je spomnil pevec.

Kdo je Džuli?

Popović je zastopal Jugoslavijo na Pesmi Evrovizije s pesmijo Džuli, s katero je postal milijonar. Odkril je tudi, kdo je Julie v resnici.

»Julie je bilo prelepo dekle. Čudežno so njeni starši takrat pristopili k meni in rekli, da sem njihovi hčerki všeč in da imam njihovo dovoljenje, da jo povabim na zmenek. Bilo je precej čudno, sploh ker so prišli iz Nemčije, takrat sem bil 17-letni fant, ampak takrat mi je bilo v čast, ker so videli, da sem v redu, da sem priden fant ... Tako sva se spoznala, ime ji je bilo Angela, čudovito, čudovito, lepo dekle. Dejansko je bilo Angela težko peti, zato je postala Julie,« je zaključil Popović, poroča 24sata.hr.