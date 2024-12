Oglasila se je mama osumljenega za današnji napad na šoli: »Ponoči smo spali v strahu«

Danes se je v osnovni šoli na Hrvaškem zgodil napad z nožem na otroke in učiteljico, eden od otrok je pozneje zaradi hudih poškodb umrl.

Zdaj se je oglasila mama osumljenega napadalca. Kot je povedala za hrvaški portal 24sata, je bil njen sin na zdravljenju. »Zjutraj ga je oče ob devetih peljal v dnevno bolnišnico, spet je začel hoditi v te dnevne bolnišnice,« je povedala.

»Zdravnik ga je hladnokrvno izpustil, da mi poskrbimo zanj. Ponoči smo spali v strahu, naredili smo vse, kar smo lahko, da bi rešili tega otroka. Očitno je zapustil dnevno bolnišnico in vzel nož in naredil, kar je. Ne vem, zakaj je to naredil, pred petimi leti je hodil v tisto šolo. Ne vem, kaj je razlog. Slišala sem, da je tudi sebe ranil,« je povedala po tragičnem dogodku.

»Je čustveno nestabilna osebnost, poleg tega ima še dve diagnozi in se je porezal,« je še povedala.