Črna vdova noče biti več dobra mačka

Svetli lasje, čutne ustnice in popolne obline so ameriški igralkiže na začetku kariere prinesli primerjavo zČeprav so njene najbolj znane vloge precej drugačne od tistih, ki jih je igrala nepozabna filmska ikona, je v mnogih od njih, tudi kadar gre za žanre, kot je znanstvena fantastika, zvezdničina privlačnost močno poudarjena. Tako je tudi pri vlogi Črne vdove, ki jo igra v Marvelovih filmih že več kot desetletje. Ko je v njej nastopila prvič, to je bilo leta 2010 v filmu Iron man 2, se je pred kamerami pojavila celo v spodnjem perilu. Šestintridesetletnica, ki v kratkem v vlogi Črne vdove že sedmič prihaja na velika platna, je danes do pretiranega poudarjanja čutnosti svojega lika kritična. Vesela je, da je z leti postal resnejši in predvsem manj razgaljen.»Minilo je deset let in danes se vidim drugače kot nekoč. Zdi se mi tudi, da sami sebi kot ženski lažje odpuščam, čeprav včasih še vedno ne dovolj. Bolj prejemam samo sebe,« je odgovorila na vprašanje, ali se je v času, odkar igra Črno vdovo, kaj spremenila. Ker je zdaj drugačna, drugače gleda tudi na svoj lik. »V enem od prizorov jo pokličejo dobra mačka, kar se mi je takrat celo zdel kompliment,« se spominja zvezdnica, ki meni, da je takšne komplimente sprejemala, ker se ni dovolj zavedala svoje prave vrednosti. Kot pravi, jo veseli, da se svet razvija v smer, ko tovrstni spolno obarvani komentarji niso več sprejemljivi. »Danes mlada dekleta dobivajo veliko bolj pozitivna sporočila, vendar pa je bilo čudovito biti del te spremembe, biti del te stare zgodbe, hkrati pa del napredka. Se razvijati. Mislim, da je to resnično super,« meni igralka. Film Črna vdova bo v kinematografih 9. julija, dogajanje pa je postavljeno v čas, preden so lik ubili Maščevalci.Scarlett se je sicer maja pridružila zvezdnikom, ki so bili kritični do zlatih globusov. Združenje tujih dopisnikov iz Hollywooda (HFPA) se je februarja, ko je Los Angeles Times objavil izsledke obsežne preiskave, v kateri je razkril razna nečedna početja HFPA, med drugim razne oblike diskriminacije, znašlo pod točo obtožb. Napovedali so spremembe, vendar so številni, med njimi Johanssonova, menili, da samo te spremembe ne bodo dovolj. Dejala je, da bi združenje potrebovalo temeljito reformo. Poleg sumov o rasizmu, o katerih je pisal Los Angeles Times, je dejala, da je od nekaterih članov HFPA doživela »seksistična vprašanja in pripombe na meji spolnega nadlegovanja«. Scarlett Johansson je bila petkrat nominirana za zlati globus, a prestižnega priznanja ni nikoli dobila.