Jezna bivša tašča Ralfa Schumacherja: javno je ponižal mojo hčerko

Mama nekdanje žene Ralfa Schumacherja Core je bivšega zeta označila za lažnivca, saj naj bi njeni hčerki v zakonu prikrival, da je gej.

Svojo spolno usmerjenost je nekdanji dirkač na instagramu razkril julija letos. Tedaj je na družabnem omrežju delil sliko z 49-letnim partnerjem Etiennom Bousquetom-Cassagnejem, s katerim je v zvezi že dve leti.

Ob fotografijo je pripisal: »Najlepše v življenju je, ko imaš ob sebi pravega partnerja, s katerim lahko deliš vse.«

Cora, ki se je od Ralfa ločila leta 2015, je kasneje povedala, da jo je priznanje bivšega moža presenetilo in da se je počutila, kot bi jo ta v preteklosti samo izkoristil.

V odgovor na njene besede je Ralf na instagramu objavil zaslonske posnetke sporočil, ki sta si jih izmenjevala Cora in Bousquet-Cassagne, preden je resnica o razmerju prišla v javnost.

V njih ona piše, da je srečna zanju in jima želi vse najboljše.

Ta sporočila naj bi bila dokaz, da je vedela, koga ljubi njen bivši, vendar je objavo označila za patetično in nelegalno ter dodala, da je aplikacija WhatsApp zadnje, kar bi uporabljala za iskanje resnice o njem.

V vsej tej drami se je oglasila mama Core, bivša tašča Ralfa Ingrid Brinkmann, ki je podprla hčerine trditve in dejala, da ta ni poznala spolne usmerjenosti moža, dokler je ni javno objavil.

»Cora se mi smili. Ne samo, da je bila javno ponižana, sedaj je izpadla še lažnivka,« je povedala za nemški časopis Bild in komentirala dejstvo, da so se v času aktivne kariere njenega bivšega zeta večkrat pojavljala ugibanja glede njegove spolne usmerjenosti:

»Vprašala sem ga, ali je v njih kaj resnice, a je vedno dejal, da gre za izmišljotine,« je povedala Ingrid: »Govorila sem z njim in ga spraševala, zakaj se pojavljajo. Sedel je nasproti mene za mizo, me gledal v oči in izjavil, naj mu verjamem. Da zagotovo ni gej in da so vse samo govorice.«

Brinkmannova je zaupala še, da ji je hči ob poroki 2001. povedala, kako je zaljubljena v Ralfa: »Cora se je poročila iz ljubezni. Tudi Ralf je dejal, da ljubi Coro. Seveda je spal z njo in vsi smo verjeli, da gre res samo za zlobne govorice.«

Nekdanji par ima sina Davida, ki je bil, kot je dejala Brinkmanova, nedvomno spočet po naravni poti. 22-letnik ima stike z očetom in mu je ob razkritju spolne usmerjenosti čestital.

O ločitvi je mama povedala, da se je hči borila za zakon, vendar je na koncu pred devetimi leti morala sprejeti dejstvo, da ga je konec.

»Ralfu Schumacherju nihče ne bo govoril, kaj sme in česa ne sme početi,« je še dodala njegova bivša tašča.

Schumacher in Bousquet-Cassagne sta se spoznala v Monaku. Cora je Ralfovega partnerja spoznala osebno, a nekdanja manekenka trdi, da ji je bil predstavljen le kot njegov poslovni partner.