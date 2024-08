Ralf Schumacher o svoji bivši ženi: »Kakšna lažnivka! Trdi, da ni vedela ničesar, a poglejte ta sporočila«

Nekdanji dirkač formule 1 Ralf Schumacher, brat Michaela Schumacherja, je pred kratkim razkril, da je istospolno usmerjen. To je storil s fotografijo, na kateri objema svojega partnerja Etienna Bousqueta Cassagna.

Kmalu zatem je njegova bivša žena Cora Schumacher dejala, da ni vedela, da bo Ralf javno razkril, da je v zvezi z moškim. Dodala je še, da je zaradi zakona z Ralfom izgubila leta in leta svojega življenja, in namignila, da sploh ni vedela, da je istospolno usmerjen.

Cora Schumacher leta 2006. FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Je pa te dni Schumacher objavil korespondenco z WhatsAppa med nekdanjo ženo in zdajšnjim partnerjem, s katero je želel dokazati, da je Cora vedela, da sta v zvezi. »Glede na vse, kar se dogaja, bi rad pojasnil, da nama je Cora čestitala septembra 2023, ker je mislila, da sva poročena. Zato je bila srečna. Zame in Etienna je škoda, da širi te laži. Oba samo želiva, da naju pustijo pri miru,« je zapisal ob sporočilu posnetka zaslona.

Počuti se izrabljeno

Njegova poteza je dodatno razjezila Coro, ki je pred tem izjavila, da jo je močno prizadelo, ker je na družbenih omrežjih razkril, da je v zvezi z Etiennom. »Ko je to objavil, je bilo, kot da me je zabodel v srce,« je takrat zapisala in dodala, da se počuti izrabljeno. Zdaj je dejala, da je Ralfova objava sporočil na instagramu »patetična« in »nezakonita«.

»Kako patetičen mora biti človek, da nezakonito objavlja zasebna sporočila z WhatsAppa, da prikrije resnico?« Dodala je, da je Ralf Etienna predstavil kot poslovnega sodelavca, ne kot svojega fanta.

Objava, za katero Cora meni, da bi Ralf potreboval njeno soglasje. FOTO: X

Cora je za revijo Der Spiegel povedala, da je Ralf psihološko manipuliral z njo. »Rada bi, da me Ralf vključi ali da mi dovoli, da sodelujem pri njegovi odločitvi razkritja. To bi bil znak spoštovanja,« je povedala medijem. Poudarila je tudi, da so se prej pogosto pojavljale govorice, da je Ralf gej. Kot pravi, ga je vprašala, ali so govorice resnične, on pa jih je vsakič zanikal.

Sin Ralfa podpira

Cora in Ralf sta se sicer poročila leta 2001, istega leta pa se jima je rodil sin David, ki je prav tako dirkač. Po objavi novice je očetu poslal sporočilo podpore. »Zelo sem vesel, da si končno našel nekoga, ob katerem se počutiš prijetno in varno, ne glede na to, ali je moški ali ženska. Oči, stojim za teboj 100-odstotno, želim ti vse dobro in čestitam,« je dejal 22-letni David.

Ralf in Cora sta se ločila leta 2015.