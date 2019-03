Vojvodinjo Meghan in otroka bodo varovale poslikave

Visoko noseča Meghan se je komaj dobro vrnila iz Združenih držav Amerike, kjer so ji prijateljice pripravile zabavo pred rojstvom otroka, že je sedla na letalo in se z možem odpravila v Afriko. Par je v Maroku ostal tri dni, v tem obdobju sta imela ogromno opravkov in uradnih obiskov. To je bil njun prvi obisk severne Afrike, njegov namen pa je bil utrditi vezi med Veliko Britanijo in deželami v tej regiji, ki bo še posebno po brexitu postala izjemno pomemben trg za Otok. Dolga leta se je britanska kraljeva družina izogibala obiskovanju Maroka, saj kraljica Elizabeta II., ki je tja odpotovala pred skoraj 40 leti, iz te kraljevine ni prišla z lepimi spomini. Še več, obisk je poimenovala »turneja v pekel«, vse to pa zato, ker je bilo nemogoče kar koli organizirati vnaprej, saj maroški kralj Hassan II. zaradi varnostnih skrbi ni želel delati dolgoročnih načrtov, tiste, ki so bili narejeni, pa je zadnji trenutek spreminjal.



A, kot kaže, je bila situacija precej boljša med obiskom vojvodinje in vojvode Sussex. Ob prihodu sta bila deležna toplega sprejema britanskega veleposlanika v Maroku Thomasa Reillyja, pričakala ju je častna straža. Par se je nato odpravil v atlaško gorovje ter prestolnico Rabat, srečala sta se z maroškim princem Moulayem Hassanom, vse tri dni obiska pa sta Harry in Meghan bivala v palači kralja Mohammeda VI. »Ko smo se dogovorili za obisk, smo imeli jasno vizijo, kako naj bi potekal in na kaj se bo osredotočil. S princem in vojvodinjo smo se strinjali, da bomo največ pozornosti namenili mladim, predvsem deklicam in njihovi izobrazbi, kar v deželi, še posebno na ruralnih območjih, močno šepa,« je dejal veleposlanik Reilly. Meghan je znana kot velika feministka, ki se že od začetka, odkar se je pridružila britanski kraljevi družini, bori za pravice mladih žensk in njihovo pravico do izobrazbe, zato ji je bila maroška turneja pisana na kožo.



A med natrpanim urnikom sta imela zakonca nekaj časa tudi za prijetnejše stvari. Dekleta v enem od internatov​ so Meghanino roko poslikale s heno, izbrale pa so motiv cvetja, ki naj bi mamo in njenega nerojenega otroka ščitil pred slabimi vplivi in negativnimi mislimi. Nosečnice s tovrstno poslikavo tradicionalno polepšajo v tretjem mesecu nosečnosti, v katerem je zdaj tudi Meghan, ki otroka pričakuje konec aprila.