Veliko presenečenje na dvoru: ob Meghan mama

Vojvodinja Sussekška se je lotila svojega prvega dobrodelnega projekta, in sicer je podprla izdajo kuharice, ki so jo sestavile ženske, ki so preživele katastrofalen požar v londonskem stolpu Grenfell.jih je obiskala že pred časom in povedale so ji, da se dvakrat na teden dobijo v eni od kuhinj ter kuhajo in nato stvaritve skupaj pojedo. »Hrana nas pomirja, združuje, zbližuje,« je dejala ena od žensk, ko jo je Meghan vprašala, zakaj se ne srečajo večkrat, pa je odgovorila, da je težava, kot običajno, denar. »In predlagala​ nam je, da zberemo recepte ter napišemo kuharico,« je vojvodinjino idejo razkrila ena od žensk. Stopile so skupaj in projekt uresničile. Vojvodinja, ki ji hrana prav tako veliko pomeni, celo zaročila se je, medtem ko sta spekla piščanca za večerjo, je napisala uvodnik ter projekt podprla.V četrtek bi moral biti njen prvi samostojni uradni dogodek, na njem bi predstavila knjigo, ženske in njihove zgodbe ter skupaj z njimi kaj pripravila in postregla obiskovalcem. A presenetila je vse, ko se na dogodku v Kensingtonski palači ni pojavila le s Harryjem, ob njej je bila tudi njena mama. Strokovnjaki za kraljevi protokol so debelo pogledali, saj se kaj takšnega še ni zgodilo. »Nobena mama, če ne gre za princeso oziroma kraljico, se še ni z otrokom udeležila uradnega dogodka. Katino mamo smo nazadnje videli, ko je komentirala hčerino zaroko pred osmimi leti,« je dejal eden od njih. A Doria je očarala vse prisotne z neposrednostjo in ljubkostjo.»Živijo, sem Meghanina mama,« se je predstavila ob prihodu in na vprašanje, ali je kaj ponosna na hčer in njen prvi samostojni projekt, dejala, da »do neba in nazaj«. Kljub vsemu pa so se našli tudi takšni, ki se jim zdi to, da je na predstavitev kuharice prišla Doria, napak. »Spet vsi govorijo o Meghan oziroma njeni mami, namesto da bi bil fokus na ženskah iz stolpa Grenfell in njihovi knjigi,« je dejal eden od britanskih novinarjev, ki redno poroča o dogodkih na dvoru, drugi pa je trdil, da je vse skupaj delo Meghanine piarovske službe, ki se na vse pretege trudi, da bi Britanci vojvodinjo vzljubili.