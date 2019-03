Sussexova zapustil še četrti zaposleni

2016. je začela delati Amy Pickerill v Kensingtonski palači.

Sussexova zapušča še četrta pomočnica v zadnjih petih mesecih, in ta odhod jemenda razžalostil bolj kot vsi drugi.je bila njena prijateljica in bi postala njena osebna pomočnica, ko se je odločila oditi. Odšla bo čez dober mesec oziroma ob rojstvu Meghaninega inotroka, še prej pa bo zakoncema pomagala pri selitvi na posest Frogmore. Amy Pickerill, ki je v Kensingtonski palači začela delati leta 2016 kot vodja oddelka za komuniciranje, in vojvodinja bosta še naprej ostali prijateljici, pravijo viri blizu obeh, saj se Amy za odhod ni odločila zaradi nesoglasij ali zamer, temveč se seli v tujino. A zlobni jeziki namigujejo, da je to le krinka, saj je konec lanskega leta iz palače prišlo več informacij, da je Meghan težavna in od zaposlenih precej pričakuje.Prav zaradi vse slabših odnosov naj bi odpoved dala Meghanina osebna varnostnica, ki bo tako kot Amy odšla, ko se bo Sussexovima pridružil najmlajši član. Odšel je tudi Harryjev osebni pomočnik, ki je za princa delal pet let in si prislužil mnogo pohval, ko mu je uspelo iz mladega in divjega žurerja ustvariti uglajenega princa. Novembra je Meghan zapustila osebna asistentka, ki je, preden se je pridružila zaposlenim v kraljevi palači, delala zain. A Melissa ni bila dolgo brezposelna, konec minulega tedna je v javnost pricurljal podatek, da je sprejela ponudbo ene najbogatejših družin v Londonu ter postala varuška. Delo bo opravljala le ob koncih tedna, a ji bo to prineslo kar nekaj denarja: njena nova delodajalca sta milijarderin njegova žena, ki imata tri otroke, družina pa živi v 25 milijonov evrov vredni hiši v prestižni soseski Notting Hill. »Melissa je ena najboljših v svojem poslu, zato ne preseneča, da sta se zanjo ogrela Livingstonova,« je za britanske medije povedal eden njenih znancev.A uslužbenci ne zapuščajo le Sussexovih, pred časom je dal odpovedosebni svetovalec, ki je zamenjal poslovno pot in sprejel službo raziskovalca na univerzi Harvard.