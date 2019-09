Strah pred novim Jokerjem

12

ljudi je umrlo v kinodvorani, 70 je bilo ranjenih.

Tokrat je Joker Joaquin Phoenix.

Bilo je julija 2012, ko so med polnočno premiero filma Batman: Vrnitev viteza teme v kinodvorani v Koloradu odjeknili streli., preoblečen v Jokerja, negativca iz zgodbe, je orožje usmeril proti gledalcem in jih ubil 12 ter 70 ranil. Pozneje so ga obsodili na 12 zaporednih dosmrtnih kazni in še 3318 let zapora brez možnosti pogojne izpustitve.Strelski napadi so globoka rana ameriške družbe, zato ne preseneča, da so svojci žrtev zaskrbljeni zaradi prizorov nasilja v najnovejši zgodbi o Jokerju, ki ga je režiral. Težko pričakovani film prihaja v kinematografe oktobra, svojci žrtev pa z drugimi aktivisti v boju proti strelnemu orožju pozivajo h glasni kampanji, s katero bi se zoperstavili tovrstnemu nasilju in tlakovali pot za boljši jutri Američanov.»Ko sem si ogledala napovednik za film, sem se na smrt prestrašila,« je povedala, mati dekleta, ki jo je usodno zadela krogla iz storilčevega orožja. »Ukvarjam se z ljudmi, ki so bili žrtve strelnega orožja, zato me jezi, da producenti takšnih filmov ne odgovarjajo za svoja dejanja.« Pridružujejo se ji številni somišljeniki, predvsem pa svojci ubitih v masakru 2012., ki so naslovili pismo na Studio Warner Bros. in izrazili svoj gnev ob prikazovanju glavnega junaka kot dela simpatične zgodbe o njegovem izvoru. Film sledi Jokerjevi preobrazbi iz ranljivega samotarja v samozavestnega negativca. Podpisniki poudarjajo, da nikakor ne bojkotirajo prikazovanja filma, a ustvarjalce pozivajo, da se dejavno pridružijo njihovemu boju proti orožju. K velikemu vplivu pač spada tudi velika odgovornost, poudarjajo, ne nazadnje si je Joker pred tedni že prislužil zlatega leva na beneškem filmskem festivalu, zato lahko izkoristi svojo moč in pripomore k ustvarjanju varnejše družbe.Vprašanje je, kako se bodo odzvali v studiu, po odzivu glavnega zvezdnika filmasodeč med nedavnim intervjujem, pa morda le ne bodo ustregli zaskrbljenim svojcem žrtev. Novi Joker je namreč ob vprašanju novinarja, ali ga skrbijo morebitne posledice nasilnih prizorov v novem filmu, zapustil intervju.