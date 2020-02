Severina na Instagramu ni več Kojić, priimek je izbrisala

Hrvaška zvezdnica(47) je med številnimi oboževalci sprožila zaskrbljujoče odzive, potem ko so le ti opazili, da je na družbenih medijih odstranila priimek svojega moža. Kljub temu, da ji sledi preko milijon oboževalcev, ona sledi le soprogu. Nenazadnje ne sledi niti tastu(59), kateremu pogosto komentira fotografije.Še vedno pa Severinini oboževalci verjamejo, da med zakoncema ni večjih trenj in da je odstranjevanje priimka le del njene podobe. Mimogrede, Severina je na družbenih omrežjih že večkrat poudarila, kako dobro ima odnos s tastom in taščo. Pevka v Beogradu pozirala z njimi, s čimer se je 'pohvalila' na družbenem omrežju.in, najboljša tašča in tast na svetu ... Danes sta naju odpeljala k Miki na kosilo. Moja družina v svetu negotovosti, ljubezni in podpore. Super jih je imeti!« je na družbenem omrežju zapisala Seve.