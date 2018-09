Robbie Williams priznal: Povsem trezen sem videl NLP

Nerazložljivo dogajanje v Utahu

instagram V iskanju dokazov o nezemljanih se je tudi že pred desetletjem podal v puščavo. FOTO: INSTAGRAM

instagram Robbie Williams verjame v življenje onkraj našega planeta. FOTO: INSTAGRAM

guliver/cover images Nedavno si je na pleča naložil vlogo sodnika v šovu X Factor, zdaj pa bo lovil še duhove. FOTO: GULIVER

Leteči krožniki. Neznani predmeti in svetleče krogle, ki lebdijo na nebu, potem pa izginejo z izjemno hitrostjo. Vesoljci z velikanskimi hruškastimi glavami in izbuljenimi očmi. Filmska industrija je z veseljem z obema rokama pograbila te nenavadne pojave, zgodbice o malih zelenih ali sivih možičkih iz vesolja pa so tudi odlična snov za napete zgodbice za lahko noč. A precej je tudi takih, ki verjamejo v življenje onkraj našega planeta, med njimi, ki že vse od najranejših let radovedno, a tudi s precejšnjim strahospoštovanjem pogleduje v nebo."Moja mama, ki je brala iz tarot kart, je ogromno govorila o duhovih. Na knjižnem regalu smo imeli celo zbirko knjig o največjih skrivnostih sveta, škratih, demonih, čarovništvu. Te teme so me sicer plašile, o tem nikoli nisem govoril, le živel v strahu pred vsem tem neznanim. In morda od tu moje zanimanje za duhove, zunajzemeljsko življenje ter paranormalno, saj bom tako morda dognal, česa me je ponoči strah," je že pred desetletjem priznal britanski zvezdnik.Zdaj pa je prešel k dejanjem. Sredi temne noči se je z, režiserjem dokumentarca o lovu na paranormalno Hunt The Skinwalker, podal v zapuščeno kmetijo, prežeto z govoricami o paranormalnih aktivnostih.Okoli ranča Skinwalker v ameriški zvezni državi Utah se je dogajalo nepredstavljivo in nerazložljivo, od videnj neznanih letečih predmetov prek iz neznanega razloga pohabljene živine ter skrivnostnih krogov sredi okoliških polj do videnj nenavadnih bitij, kar je leta 1996 s posesti dokončno pregnalo njene tedanje lastnike. In prav tja se je zdaj odpravil megazvezdnik."Robbie je doživel že več srečanj z neznanim, ki jih ni znal razložiti. Ko so ga povabili k snemanju, ni pomišljal niti za trenutek," je dejal vir, pevec pa se je o svojih izkušnjah z življenjem zunaj tega sveta odprl tudi pred kamero dokumentarca. "Videl sem že nekaj čudnih stvari. Doživel pojave, ki jih ne znam razložiti. Tik nad mojo glavo, nekaj deset metrov nad tlemi, je lebdel neznani leteči predmet. Tako blizu, da bi ga lahko zadel z žogico." Hitro je še pristavil, da je bil tedaj povsem trezne glave. "Nobena omama ni povzročila tega. Povsem trezen sem bil."V dokumentarcu bo poskušal na filmski trak ujeti to, v kar mnogi ne verjamejo ali do česar so najmanj skeptični. A zdaj ni prvič, da se je Williams podal na tovrsten lov. Že pred desetletjem se je z novinarjempodal v puščavo v Nevadi z upanjem, da naletita na dokaz zunajzemeljskega življenja. Seveda tudi takrat s kamero, a rezultat je bil malce posmehljiv dokumentarec o zvezdniku, ki se vdaja svojim ekscentričnim muham.Za slednje bi kdo označil tudi Williamsov nakup večmilijonskega dvorca na območju, razvpitem zaradi skrivnostnih krogov v poljih. Po tem je Robbiejeva radovednost le še narasla, saj v dvorcu še ni živel leto dni – tedaj se je pisalo leto 2010 –, ko je v neposredni bližini pevčevega novega doma nenadoma vzklil krog čudno vrtinčasto poležane trave sredi travnika.