Rick Moranis bo spet raztreseni znanstvenik

Posojal glasove v risankah

COLUMBIA PICTURES / PHOTOFEST Vrnitev k svojemu liku iz Izganjalcev duhov se mu ni zdela smiselna.

Že konec lanskega leta je po kuloarjih filmske meke zavel šepet, da se bo v novi preobleki vrnila komedija z znanstvenim pridihom, ki je leta 1989 polnila kinodvorane in blagajne. Tisti zabavni film za vso družino, v katerem je prikupni, a precej raztreseni znanstvenik Wayne Szalinski v podobipo nesreči pomanjšal svoje otroke na velikost žuželk ter bil tako uspešen, da je prvemu filmu Draga, pomanjšal sem otroke sledilo na glavo obrnjeno nadaljevanje Draga, povečal sem otroke, nato pa še tretji del.A namesto da bi Moranis žel sadove svojega uspeha, je s sklepnim delom trilogije izginil izpred filmskih kamer. Za skoraj četrt stoletja. »Vzel sem si premor, ki se je podaljšal v še daljši premor,« je zavrnil govorice o upokojitvi. Filmskim kameram je namreč obrnil hrbet, ker mu je rak na dojkah vzel ljubljeno ženoin je ves čas in energijo posvetil skrbi za njuna otrokain. Ki sta zdaj odrasla in samostojna, Rick pa je čakal, da mu na pot pride projekt, ki bi ga pritegnil.»Še vedno občasno dobivam ponudbe za kakšno vlogo, delo pri filmu me vsekakor še zanima, in ko se bo pojavil projekt, ki mi bo zdramil zanimanje, se ga bom lotil,« je dejal. In očitno je bila nova adaptacija njegovega kultnega filma iz 1989. tista, na katero je čakal. »To je bilo ekipno delo, a rezultat je tu. Rick Moranis se vrača, zaradi česar sem vzhičen. Podobno zadovoljna je tudi kopica drugih,« je njegovo vrnitev pred kamere potrdil, za katerega se je že nekaj časa šepetalo, da bo v novi različici znanstvene komedije s preprostim naslovom Shrunk (Pomanjšani) prevzel vlogo znanstvenikovega sina Nicka. In znanstvenik bo vnovič Moranis.S filmom, s katerim je zaslovel, se po 24-letnem premoru vrača pred kamere. Četudi se Moranis nikoli ni povsem poslovil od sedme umetnosti, ampak je služil s pisanjem in posojanjem glasu likom v animiranih filmih. »To, da neham igrati, ni bila uradna odločitev. Začelo se je postopno, ko sem odklonil projekt zunaj našega mesta med šolskim letom. Preprosto – zgodilo se mi je življenje z njegovimi nepričakovanimi preobrati, zaradi česar se pač prilagodiš,« je dejal igralec in dodal, da je prešel od dela, ko je bil obkrožen z ogromno zanimivimi ljudmi, do tega, da je bil oče samohranilec, ki je ostajal doma z dvema otrokoma. »A to je bilo pomembno. Ničesar ne obžalujem.«K igri bi se lahko vrnil že pred nekaj leti. Ne nazadnje so ga 2016. vabili k sodelovanju pri Izganjalcih duhov, v katerem so se paranormalnim pojavom v nasprotju z originalnim filmom zoperstavile znanstvenice. V stranskih vlogah sta se pojavila tudi prvotna izganjalcain, zato so povabili tudi Moranisa, ki je v hitu iz 1984. upodobil piflarskega računovodjo Louisa Tullyja. »Upam, da jim uspe dober film. Odličen film. A ne vidim smisla, da bi se za en snemalni dan vrnil k liku, ki sem ga igral pred desetletji,« je zavrnil vlogo in priznal, da je precej izbirčen. »Takšen sem od nekdaj. In je delovalo.«