Princu in njegovemu očetu prisluškujejo?

Johorski prestolonaslednik Tunku Ismail Sultan Ibrahim je izrazil zaskrbljenost, da njemu in njegovemu očetu, sultanu Ibrahimu Sultanu Iskandarju, oblasti prisluškujejo in jima sledijo. Vse to zaradi domnevno neprimernih komentarjev, ki da sta jih oče in sin pred majskimi volitvami objavljala na družabnih omrežjih, a Ibrahimi trdi, da jima je nekdo vdrl v računa. Johorski princ je ogorčen, da je v teh časih še vedno dovoljeno vohunjenje za državljani.



»Vem, da je prejšnja vlada to počela, a nova bi morala biti boljša,« je dodal princ, ki je prepričan, da je vohunjenje upravičeno le, če bi bila ogrožena državna varnost, kar pa v tem primeru, trdi, absolutno ni. »Orodij, ki jih imajo na razpolago, ne bi smeli zlorabljati v te namene in vohuniti za državljani v svojo korist,« še pravi princ, ki je odločen, da se ne bo pustil ustrahovati in bo še naprej javno izražal svoje mnenje.



»Naj bom jasen, nič nimam proti vladi. V Johorju je vedno veljalo, da vladar podpira vlado. A ne za vsako ceno. Podpiral bom odločitve, ki so dobre za ljudi, ko bom videl, da se deželi in njenim ljudem škoduje, pa ne bom sedel križemrok in molčal,« je bil jasen.