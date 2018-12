Princesa po treh letih končno spet zaljubljena

Beatrice in Dave sta bila par deset let.

Edoardo Mapelli Mozzi FOTO: Web

Edoardo Mapelli Mozzi se ukvarja z obnovo nepremičnin oziroma gradnjo in prodajo novih.

Kdo je Edoardo

Mozzi je pastorek pokojnega prijatelja nekdanjega britanskega premierja Davida Camerona Christopherja Shala. Je uspešen poslovnež, leta 2007 je ustanovil svoje podjetje, ki se ukvarja v glavnem s prenovo luksuznih nepremičnin za bogate stranke. Poleg Mozzija je v njem, imenuje se Banda in je eno najuspešnejših tovrstnih podjetij v Londonu, zaposlenih še 15 ljudi. V preteklosti je že bil poročen in ima dve leti starega sina Wolfieja. Poleg kriketa obožuje opero.

Vnukinja britanske kraljice, princesaje menda znova zaljubljena. Tridesetletna hči vojvode in vojvodinje Yorške, ki je bila prejšnji mesec poročna priča svoji mlajši sestri, se je pred tremi leti razšla z uspešnim poslovnežem, s katerim sta bila par kar desetletje, in od takrat je v javnosti niso videvali z veliko moškimi, pa še tisti, s katerimi je obiskala kakšen dogodek ali večerjo, so se prej ali slej izkazali za zgolj prijatelje.Na začetku leta se je sicer sestajala z moškim, a paparacem o njem ni uspelo kaj dosti izvedeti, razmerje pa se je po dveh mesecih tako in tako končalo. Zdaj pa je princesa naposled, kot kaže, le našla svojega princa.Njen novi izbranec sicer ni modre krvi, ima pa veliko pod palcem. Ime mu jein se ukvarja z obnovo nepremičnin oziroma gradnjo in prodajo novih, njegov bančni račun pa naj bi bil težak celo več milijonov evrov. Beatrice je nad 34-letnim Edoardom, ki je velik ljubitelj kriketa, menda tako navdušena, da ga je že predstavila svojim staršem, čeprav ga je spoznala šele sredi septembra.»Beatrice inse gibljeta v istih krogih, zato imata veliko skupnih prijateljev, eden od njih ju je predstavil in tako se je začelo,« je dejal prijatelj para in dodal, da sta si bila takoj všeč. »Takoj ko sta se spoznala, sta se že neznansko zabavala. Tudi na krajši oddih sta že odšla skupaj in Beatrice ga je peljala domov ter ga predstavilain očetu. Vse skupaj se premika precej hitro, priznati moram, da je za Beatrice to dokaj nenavadno, a nihče od nas ne bo presenečen, če bo kmalu sledila zaroka.Med seboj smo se že pogovarjali, malo za šalo, malo zares, da bo prihodnje leto poroka,« je še dejal taisti prijatelj in dodal, da so vsi neizmerno srečni za, kot ljubkovalno kličejo Beatrice.