Mali Archie je izrezani oče

Oboževalci se strinjajo, da je mali Sussexov prav tak, kot je bil Harry pri njegovi starosti. FOTO: Reuters

Meghan nosi otroka visoko, da je njegova glava blizu njene, s čimer se poskusi čim bolj povezati z njim.

Princinsta te dni na obisku v Južni Afriki, kamor sta vzela tudi nekajmesečnega sina. Ko sta mama in oče na uradnih dogodkih, na malčka pazi varuška, v sredo pa sta ga na veliko veselje oboževalcev pripeljala na srečanje z nadškofom. Tako so si ljudje mladega Sussexovega končno lahko pobližje ogledali in navdušeni ugotovili, da je malček, ki je na svet prijokal 6. maja, izrezani oče.Na obisk k Tutuju je sina v naročju prinesla Meghan in mali Archie je bil ves čas nasmejan in dobre volje, za kar je v veliki meri poskrbel Harry, ki ga je zabaval z grimasami. Meghan je medtem, kot je ugotovila britanska strokovnjakinja za govorico telesa, skrbela, da je bilo malčku udobno ter da se je počutil varno.»Meghan nosi otroka visoko, da je njegova glava blizu njene, s čimer se poskusi čim bolj povezati z njim in tudi on se tako lažje poveže z njo. Tu in tam se je z licem nežno dotaknila njegove glave in malček se je tega vidno razveselil. Prav tako ga je vseskozi držala za roko, s čimer mu je poskušala dati občutek varnosti,« je analizirala Jamesonova, ki je pohvalila tudi Harryjevo vedenje do malčka in žene. »Dlan je zaščitniško položil na njen hrbet, kot bi jo želel voditi, a hkrati zaščititi, in pogosto se je sklonil k Archieju, se mu nasmejal ali naredil grimaso, da bi ga sprostil, in vse to je očitno delovalo.« Jamesonova po videnem sklepa, da sta se vojvodinja in vojvoda hitro vživela v novi vlogi, in tudi zato je Archie srečen in vesel otrok.