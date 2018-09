Dan začne z molitvijo in potenjem v telovadnici

instagram Dvakrat na dan gre v telovadnico, enkrat na dan pa igra golf.

guliver/X17ONLINE.COM Na dnevnem urniku ima tudi dva prostorčka za čas z družino.

Če se stvari lotiš pravilno, je dan dovolj dolg, da postoriš vse.

facebook Skrbno pazi, kaj da v usta.

Vsekakor ima eno bolj izklesanih teles v Hollywoodu, s kipečimi mišicami, čeprav ne preveč, in verjetno niti grama telesne maščobe. A čeprav ženske ob pogledu naše danes vzdihujejo prav tako očarano kot pred 17 leti, ko jih je štel 30 in je poziral za moško spodnje perilo Calvina Kleina, je cena, ki jo oskarjevec za to plačuje, visoka. Verjetno precej višja, kot bi jo bila večina pripravljena plačati. Ko nas večina namreč še globoko spi, Mark skoči iz postelje, do običajne ure za zajtrk pa ima za sabo že eno izmed dveh napornih dnevnih vadb. A to je komaj delček njegovega do sekunde načrtovanega življenja, v katerem ni prostora ne za zabave ne za lenarjenje.Zunaj je še tema, ko pri Wahlbergovih zazvoni budilka. Ob pol treh zjutraj. Tedaj se namreč ne glede na dan ali letni čas začne zvezdnikov dan. Prve pol ure nameni molitvi, četrt čez tri sledi zajtrk, da se napolni z energijo za prvo jutranjo telovadbo. Do četrt čez pet je v telovadnici, po vadbi je na vrsti prigrizek, nato pa si privošči kar 90 minut v kopalnici. Za prho, je zapisal v svoj dnevni urnik in ga objavil na instagramu. Iz kopalnice skoči na zelenice za golf, nato pa na krioterapijo. »Ni boljšega načina za okrevanje. Z njo iz telesa izginejo bolečine in mišična vnetja pa tudi precej bolje spim zaradi nje,« je pojasnil Wahlberg, eden izmed zvezdniških navdušencev nad zmrzovanjem v posebni komori na temperaturi do 150 stopinj pod ničlo.Dve uri sredi dneva, med 11. in 13., sta rezervirani za sestanke, poslovne klice in družino. No, verjetno z ženo, saj so njuni trije otroci tedaj v šoli. Po kosilu si vnovič utrga urico za službene obveznosti, ob treh popoldne pobere otroke, ob štirih pa gre spet v telovadnico. Okrogli uri dvigovanja uteži in vaj za srce sledi prha. Zadnji dve uri v dnevu, do pol osmih, je čas za družino in večerjo.»Če se stvari lotiš pravilno in vse načrtuješ, je dan dovolj dolg, da postoriš vse,« je prepričan zvezdnik, ki ne živi prav nič zvezdniško, saj ga hedonistične zabave med zvezdniško smetano ne zanimajo. »Pod nobenim pogojem ne bi zvečer hodil na zabave in na večerje. Z dela grem naravnost domov. Zaspim najpozneje ob devetih zvečer. Če želiš delo dobro opraviti, potrebuješ čas za počitek.«Pri njegovem urniku ni odstopanj. Podobno strog je pri prehrani: začetno energijo dobi z ovsenimi kosmiči, borovnicami in arašidovim maslom. Po vadbi, torej ob pol šestih zjutraj, zaužije beljakovinski napitek, tri puranje burgerje in malce sladkega krompirja. Njegov drugi prigrizek ob osmih zjutraj je 10 puranjih mesnih kroglic, po krioterapiji pa si privošči solato iz piščanca na žaru, trdo kuhanih jajc, avokada, zelene solate, kumar in paradižnika. Za kosilo je po navadi newyorški zrezek, popoldanska malica pa za zvezdnika ni nič drugega kot piščanec s kitajskim zeljem. Za večerjo riba, najpogosteje brancin ali polenovka, z zelenjavo in občasno malce kuhanega krompirja. »To je to. To je vse, kar potrebujem.«