Cher je dala ugrabiti lastnega sina

Mati je pripravljena iti v skrajnosti, da bi zaščitila in rešila svojega otroka. Elijah Blue Allman, mlajši od dveh otrok pevke Cher, je bil namreč na poti k temu, da ga droge pahnejo v prerani grob, zato je zvezdnica naredila še zadnje, kar se ji je zdelo, da ji je preostalo. Najela je ugrabitelje, da Elijaha ugrabijo in strpajo na rehabilitacijsko kliniko, se je razkrilo na losangeleškem sodišču med ločitvenim postopkom med Elijahom in njegovo odtujeno ženo Marieangelo King. Slednja je namreč prepričana, da bi jima uspelo rešiti zakon, če ne bi njunega poskusa sprave prekinila četverica moških in Elijaha proti njegovi volji odpeljala.

Ni skrivnost, da se danes 47-letni Elijah, ki se je Cher rodil v njenem drugem zakonu z Greggom Allmanom, že večino življenja bori z zasvojenostjo. Z mamili se je namreč začel spogledovati že pri rosnih 11 letih, sčasoma pa je z marihuane in ekstazija presedlal na trde droge in pristal v primežu heroina. Sodeč po njegovi zanemarjeni podobi v zadnjem letu, je hodil po samem robu.

Ko je odklenkalo njegovemu zakonu z Marieangelo – po njegovih besedah med pandemskim zaprtjem, po njenih pa v izteku leta 2021 –, se je namreč preselil v razvpiti losangeleški hotel Chateau Marmont, okoli katerega se je opotekal ter umazan in zanemarjen dajal vtis zadetega brezdomca.

Najela je skrbnika

»Dobesedno vsako jutro in vsako popoldne ga je bilo mogoče videti pred hotelom, kako se bodisi naslanja na zid bodisi sedi na pločniku in kadi. Skoraj vsakič, ko je cigareto pokadil do konca, morda še celo nekoliko prej, pa je nato zlezel samega vase, se skoraj onesvestil. Cigarete so bile verjetno prepojene s čim. Videti je bil zadet, neurejen, kot brezdomec,« je povedal vir in dodal, da je hotelsko osebje redno obveščalo Cher, v kašnem stanju je njen sin.

Zaradi tega je pevka na začetku lanskega septembra najela celo skrbnika, ki je skrivaj bdel nad Elijahom. Dva tedna pozneje,14. septembra, se je njegovo stanje korenito poslabšalo, zato je Cher želela posredovati, a še pred tem je hotelsko osebje Elijaha našlo nezavestnega na ulici. Blizu hotela se je zgrudil z obrazom proti hladnemu asfaltu. Hotelski uslužbenci so ga odnesli v hotel, tega pa je dva dni pozneje zapustil v spremstvu policije, odpeljali naj bi ga na rehabilitacijsko kliniko.

Pevka ima dva sinova. FOTO: Lucy Nicholson Reuters Pictures

Odnos že od začetka ni bil najbolj topel

Toda septembrsko zdravljenje omame ni obrodilo sadov. Marieangela se je novembra dobila z Elijahom, preveriti sta želela, ali lahko rešita zakon, a je vse splavalo po vodi. Skupaj sta tedaj prebila 10 dni, reševala, kar bi se morda še dalo, ko je bil njun poskus sprave precej nasilno prekinjen.

»Bilo je 30. novembra, na večer obletnice najine poroke. V hotelsko sobo so prišli štirje moški in odvlekli Elijaha. Eden izmed četverice mi je dejal, da jih je najela Elijahova mama,« je dejala Marieangela in nadaljevala, da se ji sanja ne, kje je njen mož trenutno in v kako je z njim. Dodala je, da ve le to, da je zaprt na neki rehabilitacijski kliniki, a kateri, ji niso izdali. »Razumem, da želi njegova družina zanj le najboljše. Tega si želim tudi sama.«

Kljub precej skrajnim Cherinim ukrepom jim Marieangela ne nasprotuje, a skrb za Elijahovo dobro počutje je verjetno tudi edino, v čemer sta si tašča in snaha enotni. Njun odnos že od začetka ni bil najbolj topel – za poroko jima menda nikoli ni niti čestitala –, zdaj pa naj bi jo Cher celo vrgla iz hiše, kjer je živela (s sicer zdaj odtujenim) možem.

»Med moževo odsotnostjo mi je rekla, da se moram izseliti iz najine hiše. Ni mi dala časa, da bi vzela svoje stvari, preprosto nisem smela več v hišo,« je potožila Marieangela. Dodala je, da ni smela niti v skladišče, kjer z Elijahom hranita glasbila, starine in umetnine, ki jih je želela oceniti zaradi ločitve.