Donald Trump za lepotne popravke zapravil več kot Melania: koliko je odštel in zakaj

Družina Trump veliko da na videz in vsi njeni člani naj bi čez leta za lepotne popravke zapravili kar blizu miljona evrov. Glava družine pri tem ni izjema, piše The Mirror.

»Donald Trump naj bi za kozmetične popravke zapravil ogromno denarja,« je za Daily Mail Online ugibal estetski kirurg Gary Motykie z Beverly Hillsa, ki je prepričan, da je večino zneska namenil ohranjanju bujnih las.

Tako je povedal, da je Trump za presajanje las in druge postopke, po zaslugi katerih lahko nosi pričesko, kakršno nosi, odštel več kot 150.000 evrov, saj je bil podvržem številnim najsodobnejšim tehnikam, ki zakrivajo dejstvo, da se ti redčijo.

Že Trumpova bivša žena Ivana je nekoč razkrila, da je s pomočjo operaciji in drugih tehnik ohranjal linijo las ter lasišča, ob tem si je privoščil liposukcijo brade in pasu, prav tako je s pomočjo kirurgije polepšal svoj nasmeh.

Melania je po prepričanju kirurga bolj skromna, kar zadeva tega. Čeprav se ni posluževala drastičnih kirurških posegov in pomladitvenih tehnik, ohranja mladosten videz.

»Najbrž je bila deležna rinoplastike, ima polnila v licih in ustnicah ter uporablja botoks,« tudi s pomočjo umetne inteligence ugiba Motykie in pravi, da je za svoj mladostni videz namenila od 40.000 do 50.000 evrov, torej veliko manj kot njen mož.